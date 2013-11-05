Rolf Gammeleng-prisene er utdelt

Veteranpris til Anne Grete Preus.

Fond for utøvende kunstnere står bak prisene som er utdelt siden 1982. Prisene går til utøvende kunstnere som over tid har levert sterke, kunstneriske prestasjoner – ved innspillinger eller i sceniske forestillinger. Prisene har ti kategorier, hvor veteranprisen er på kr. 50.000, og de øvrige prisene på kr. 40.000.

Årets utdeling fant sted mandag 4. november, og prisvinnerne er:

Veteranprisen: Anne Grete Preus

Studiomusiker: Arild Stav

Studiomusiker: Lise Voldsdal

Samtidsmusikk: Maja Ratkje

Jazz: Olga Konkova

Viser/folkemusikk: Odd Nordstoga

Pop/rock: Kaizers Orchestra

Åpen klasse: Hilde Marie Kjersem

Dans: Ricardo Daniel Proietto

Skuespiller: Ståle Bjørnhaug

Årets veteranpris er begrunnet slik:

Årets veteranprisvinner er norsk rocks førstedame, og det har hun vært gjennom flere tiår, fra hun som ganske ung slo igjennom på 70-tallet. Hun var sanger, gitarist og frontfigur i bandene Veslefrikk og Can Can, den gang også kjent for sine frisyrer i tillegg til sin røffe stemme. Med disse bandene fikk hun fotfeste i norsk rock, og ble raskt kjent som en dame med meninger, mot og styrke som hun formidlet gjennom musikken. Hun debuterte som soloartist i 1988, og har siden stått støtt på egne ben – også som tekstforfatter og komponist. Hun skriver intelligente tekster, tekster med en mening som har vunnet gehør hos et stort publikum. Som soloartist har hun gitt ut 12 album, og har vært blant de mest suksessrike norske artister. Bare i Norge har hun solgt mer enn 400.000 eksemplarer av platene sine, men viktigere enn som så er det at hun har gitt oss sanger som Millimeter, som hun i 1994 fikk Spellemann for som årets hit, i tillegg til at Spellemann for album og årets kvinnelige artist også tilfalt henne.

Vår prisvinner er fortsatt aktiv, på tross av at hun nå er «veteran», og senest i sommer kom hun med et nytt album, hvor også el-gitaren er kommet til heder og verdighet igjen. «Et sted å feste blikket» har fått strålende kritikker, og er helt sikkert ikke det siste vi hører fra Anne Grete Preus.

Prisene kåres ved at fondet ber om forslag fra utøverorganisasjonene Musikernes Fellesorganisasjon, Gramart, Norsk Artistforbund, Norske Dansekunstnere, Skuespillerforbundet samt fonogramprodusentene i Norge ved Ifpi og Fono. Prisvinnerne velges deretter av fondet.