P2 i endring – Fra Mozart til Madonna

INTERVJU: NRK P2 gjør store endringer i sitt sendeskjema. Harald Are Lund får to timer i kanalen fra 5. januar – ikke én som tidligere varslet i forbindelse med P3s omlegging. Musikkmassasjen forsvinner, Radioselskapet flyttes, og nye programmer oppstår. – Vi har ikke endret innhold i forhold til det som er P2s formål, nemlig å bidra til fordypning og refleksjon. Endringene legger bedre til rette for dette siden det blir lettere å finne igjen programmene, sier Herborg Bryn, kanalsjef i P2 til Ballade.

Av Carl Kristian Johansen

Morgenfuglene har nok registrert en ørliten vingling i NRK P2s morgentilbud. Kulturnytt er kuttet med halv time, og P2 og Alltid Nyheter samsender fra 0830 til 09. I en to ukers periode ble TV-nyhetene på NRK2 sendt på radio.

— Det er ikke alltid gode ideer blir til gode løsninger. Vi så at det ikke var mulig å få TV-reportasjer til å høres bra ut på radio, så det gjorde vi bare om. Det var et forsøk på en ny produksjonsmåte og samsending som ikke fungerte, og vi fant dermed andre løsninger som gjorde at vi kunne sende hver for oss, sier Herborg Bryn, kanalsjef i NRK P2, til Ballade.

I følge Bryn var økonomi begrunnelsen for samkjøringen av radio og TV. I september ble det klart at NRKs Nyhetsdivisjon, som inkluderer Dagsrevyen, Dagsnytt og Alltid Nyheter, må spare 25 millioner kroner. Bryn sier at dette ikke får noen innvirkning på sendeskjemaet til P2. Det nye sendeskjemaet trer i kraft fra 5. januar. Da vil Kulturnytt i tillegg til halvtimen fra kl. 08 sende én time mellom 16 og 17.

— Kulturnytt har samme sendetid som før bare at vi har flyttet en halv time til ettermiddagen. Kulturnytt får en dermed bedre mulighet til å følge opp saker til utdypning og debatt i løpet av dagen. Det er en vurdering som ikke har noen med kuttene i Nyhetsdivisjonene å gjøre, sier Bryn.

HAL

Debatten hadde storm i kastene da det tidlig i november ble kjent at Harald Are Lund fra nyåret kuttes fra fem til to timer på P3. Da sa kanalsjef i P3 Håkon Moslet at Lund ville få tilbake én time mellom kl. 14 og 15 i P2 fra 2009, altså i prime time. I det nye sendeskjemaet til P2 er Lund satt opp på dette tidspunktet på torsdagene. I tillegg blir Lund å finne i timen før midnatt på fredager, etter Jazzbasillen.

Da kanalen for ett år siden kuttet Popfront var argumentasjonen at P2 skulle konsentrere seg om kjerneprogram om folkemusikk, klassisk og jazz.

— Når vi nå får Harald Are Lund på P2 er det fordi det er gode programmer som behandler stoffet på en journalistisk måte. Når P3 endrer sin profil er det naturlig at vi deler på Lund, og han kommer til å være en ressurs på P2. Det har lenge vært snakk om å ha Lund på P2, sier Bryn.

Kanalsjefen sier også at Musikkredaksjonen jobber med å utvikle et nytt programkonsept som etter planen skal gå butt i butt med Lund på fredager fra 1. april.

Formiddagen

Et nytt programkonsept blir også Mozart og Madonna. Det temabaserte programmet vil gå på luften fra 09 – 10 og vil ledes av Ragnhild Veire og Sven Ole Engelsvold. Musikkredaksjonen vil ha sending mellom 15.30 og 16.

Bryn sier at Mozart og Madonna vil bli et temabasert program med intervjuer og reportasjer, som også vil være åpent for lytterkontakt. 15.30-sendingen fremdeles skal være et aktualitetsprogram.

Det populære magasinet Radioselskapet, som nå går mellom 16 og 17 fra mandag til fredag, flyttes til 11 og utvides med en halv time. Musikkmassasjen med Tine Skolmen og Åsmund Kråkevik blir dermed tatt av lufta, to år etter at programmet erstattet Guttorm Andreasens Wasabi.

— Vi ønsker å styrke formiddagen på P2, og ønsker å sende programmer det ligger ressurser og et verbalt innhold i, ikke bare avspilling av musikk, sier Bryn.

P2 kommer også til å etablere 19.30 som et fast tidspunkt der man hver dag vil få et program om eller med klassisk musikk. I denne 19.30 bolken vil programmene Musikkmanesjen, Kammertjenerne, På sporet, konsert torsdag og en egen spot for Kringkastingsorkesteret på fredager, ligge.

Et annet fast tidspunkt kanalen etablerer er kl. 17. Da er det Bok i P2 i én time hver ukedag.

— Vi har ikke endret innhold i forhold til det som er P2s formål, nemlig å bidra til fordypning og refleksjon. Endringene legger bedre til rette for å gjøre dette siden det blir lettere å finne igjen programmene. Gjenkjennelseseffekten og muligheten til å finne igjen programmer er viktig. Det kan være vanskelig å huske sendetiden til enkeltprogrammer, men hvis man får lagt programmene i en mer logisk rekkefølge er det bra, sier P2s kanalsjef Herborg Bryn.

Enda en nyvinning på P2 blir programmet Ardna som er et fast program om samisk kultur på norsk. Ardna skal sendes på fredager fra 13.30 til 14.

Sendeskjemaet til P2 som trår i kraft den 5. januar finnes på denne lenken.