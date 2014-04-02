Nytt styre i Norske festivaler

02.04.2014
- Red.

Svein Eriksen ble gjenvalgt som styreleder da festivalnettverket var samlet fredag.

Norske festivaler omfatter 77 norske festivaler, festspill, spel og kulturfestivaler. For kommende periode utgjør følgende personer styret for nettverket:

Svein Eriksen (styreleder – gjenvalg)

Styremedlemmer:
Hilde Bjørkum – Førde Internasjonale Folkemusikkfestival (gjenvalg)
André Wallan Larsen – Nordland Musikkfestuke (gjenvalg)
Kristin C. Slørdahl – Oslo Kammermusikkfestival (ikke på valg)
Marit Lien – Peer Gynt Stemnet (ikke på valg)
Jan Ole Otnæs – Nasjonal Jazzscene (ikke på valg)

Varamedlemmer:
Kirsti Lervoll – Riddu Riddu (ikke på valg)
Rolf Magnus Orø – Bjørnsonfestivalen (gjenvalg)
Berit Vordal – Festivalnettverk Trøndelag (ikke på valg)

