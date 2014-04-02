Nytt styre i Norske festivaler
Svein Eriksen ble gjenvalgt som styreleder da festivalnettverket var samlet fredag.
Norske festivaler omfatter 77 norske festivaler, festspill, spel og kulturfestivaler. For kommende periode utgjør følgende personer styret for nettverket:
Svein Eriksen (styreleder – gjenvalg)
Styremedlemmer:
Hilde Bjørkum – Førde Internasjonale Folkemusikkfestival (gjenvalg)
André Wallan Larsen – Nordland Musikkfestuke (gjenvalg)
Kristin C. Slørdahl – Oslo Kammermusikkfestival (ikke på valg)
Marit Lien – Peer Gynt Stemnet (ikke på valg)
Jan Ole Otnæs – Nasjonal Jazzscene (ikke på valg)
Varamedlemmer:
Kirsti Lervoll – Riddu Riddu (ikke på valg)
Rolf Magnus Orø – Bjørnsonfestivalen (gjenvalg)
Berit Vordal – Festivalnettverk Trøndelag (ikke på valg)