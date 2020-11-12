NY JOBB: Marit Stokkenes til ØKS

Nå gleder hun seg til å støtte musikklivet i regionen sin gjennom krisa, i sin nye jobb.

Marit Over-Rein Stokkenes slutter i sin jobb som kulturkonsulent hos Interkultur. 1. desember starter hun som prosjektleder i et av landets regionale musikkontorer; navnlig Østafjelske kompetansesenter.

– Etter å ha jobbet i ulike roller i kulturlivet i Drammen gjennom flere år, gleder jeg meg innmari til å løfte blikket og bli kjent med dyktige folk og bra prosjekter og initiativ i nye byer, regioner og miljøer, skriver Stokkenes til Ballade.no. Hun ser for seg spennende oppgaver på tross av, og litt på grunn av, krisen som musikkaktører møter i koronanedstenging:

– Som gammel ungdomsarbeider kjenner jeg også at hjertet brenner litt ekstra for å få hjulpet og heiet fram unge talenter fra regionen. Nå som musikklivet har fått en trøkk er de regionale musikkontorene viktigere enn noensinne som en lokal støttespiller for musikkbransjen, sier Marit Over-Rein Stokkenes.

ØKS er kompetansekontor på linje med BRAK, MØST med flere, og skal støtte musikklivet i den delen av Viken som før var kjent som Buskerud, Vestfold, Telemark. For tida har de blant annet talentprosjektet Katapult gående.

Interkultur, der Stokkenes har jobbet de siste årene, er del av Drammen kommune. Interkultur står blant annet bak Globusfestivalen i Drammen, samt ei håndbok for flerkulturell jobbing blant kulturarrangører. Hun er også del av arrangørgruppa Romfarer United.