Gry Bråtøymyr til Norsk jazzforum

Bråtømyr blir ny daglig leder i organisasjonen når Tore Flesjøe denne våren går av med pensjon.

Gry Bråtømyr (38) kommer fra stillingen som fungerende daglig leder i Norske Konsertarrangører. Hun er opprinnelig utdannet pedagog, men har en lang og bred bakgrunn i musikkbransjen.

I 1991 startet hun å jobbe for Gamle Ormelet, Tjøme kunst- og kultursenter, og gikk gradene til konsertsjef. Senere har hun jobbet for Universal Music og norske Jazzland Recordings, og har vært tilknyttet Konsertforeningen Blå som styremedlem og prosjektansvarlig.

Bråtømyr har som selvstendig næringsdrivende vært både manager og promotør for norske artister, og var som manager med på å bygge opp karrieren til Hanne Hukkelberg. De siste sju årene har Bråtømyr jobbet i Norske Konsertarrangører, først som fagsjef og det siste året som fungerende daglig leder.

Bråtømyr overtar stillingen etter Tore Flesjø, som etter tolv år som daglig leder i Norsk jazzforum går av med pensjon. Bråtømyr tiltrer stillingen på senvinteren, i god tid før Norsk jazzforums landsmøte i april.