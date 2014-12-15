Bransjen

Gry Bråtøymyr til Norsk jazzforum

Publisert
15.12.2014
Skrevet av
- Red.

Bråtømyr blir ny daglig leder i organisasjonen når Tore Flesjøe denne våren går av med pensjon.

Gry Bråtømyr (38) kommer fra stillingen som fungerende daglig leder i Norske Konsertarrangører. Hun er opprinnelig utdannet pedagog, men har en lang og bred bakgrunn i musikkbransjen.

I 1991 startet hun å jobbe for Gamle Ormelet, Tjøme kunst- og kultursenter, og gikk gradene til konsertsjef. Senere har hun jobbet for Universal Music og norske Jazzland Recordings, og har vært tilknyttet Konsertforeningen Blå som styremedlem og prosjektansvarlig.

Bråtømyr har som selvstendig næringsdrivende vært både manager og promotør for norske artister, og var som manager med på å bygge opp karrieren til Hanne Hukkelberg. De siste sju årene har Bråtømyr jobbet i Norske Konsertarrangører, først som fagsjef og det siste året som fungerende daglig leder.

Bråtømyr overtar stillingen etter Tore Flesjø, som etter tolv år som daglig leder i Norsk jazzforum går av med pensjon. Bråtømyr tiltrer stillingen på senvinteren, i god tid før Norsk jazzforums landsmøte i april.

Flere saker

BIT20 Ensemble og utøvere som deltok i 30 årsjubileumsfeiringen

Hyper 30-åring

30-årsjubileum, Spellemannpris og ny plateutgivelse – BIT20 Ensemble har hatt det travelt i det siste.

Anette Trettebergstuen

Gaveforsterkningsordningen avvikles: Vil bruke midlene til det beste for lokalt og regionalt kulturliv

– Evnen til å tiltrekke seg privat kapital skal ikke styre fellesskapets midler, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Karl Vestli i Tono uttrykker glede på musikkbransjens vegne etter at tysk rett har satt foten ned for en av verdens mektigste KI-aktører, i det som kan markere et historisk veiskille for både teknologi og opphavsrett.

Internasjonale rettighetsforvaltere: – Vi må få sette krav til kunstig intelligens

– Skaperne og opphavsretten er tapere i AI-euforien, mener Tono-direktør Karl Vestli.