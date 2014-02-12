Fra silo til sauna

Det er for få musikk- og teknologiselskaper i Norge, mener Music Norway, WiMP, Phonofile, IKT-Norge og coworking-felleskapet 657.

De fem aktørene har gått sammen om prosjektet MashUP, for å stimulere til at flere av nyvinningene som skjer innen musikk og teknologi være norske.

For til tross for at 78% av musikkomsetningen i Norge stammer fra digitale kilder har det tradisjonelt vært lavere satsning på disse feltene, enn i for eksempel Sverige og Finland.

— Bortsett fra oljen, observerer vi at det er lavere startup-vekst her enn i våre naboland, uten å ha alle svarene på hvorfor, sier Kjartan Slette i WiMP.

— Det kan være statlig støttede tidligfase-investeringer, som i Sverige. Det kan være at tidligere storindustri som Nokia skaper arbeidsplasser og kreativ kraft, eller det kan være være at oljen suger til seg investeringer her til lands og skaper lite drivkraft for å risikere det man har for å skape noe nytt. Vi er alle millionærer her hjemme, det er altså mindre økonomisk motivasjon for å gjøre nye ting.

Løser behov

Aktørene som går sammen ønsker å bidra til endring. ”MashUP” ble lansert i begynnelsen av måneden og er i første omgang en åpen internasjonal konkurranse hvor interesserte kan melde på sine prosjekter.

Pressekontakt Ida Faldbakken ønsker et mangfold av ideer velkommen.

— Prosjektet handler om å slippe til de som ser et behov på musikkfeltet — enten hos en forbruker eller i opplæringsøyemed — og som man mener at teknologien kan løse. SoundCloud, WiMP og Spotify er eksempler på slike ideer som springer ut fra at man har lett etter en teknisk løsning på et behov i musikkfeltet, sier hun.

Erfaringer må deles

Frist for innsending av ideer er 24. februar. I slutten av måneden, under By:Larm, kåres vinnerideen av en jury bestående av etablerte aktører fra teknologi- og musikkfeltet.

Premien er en kontorplass i MashUPs nystartede hub på 657, som samler frilansere, entreprenører og bedrifter innen kultur- og kommunikasjonsbransjen i sine lokaler i Fredensborgveien i Oslo.

Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook

Ballade på Twitter

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

For det er viktig at aktørene sitter sammen og utveksler erfaringer, tror Slette.

— Det er få virkelig innovative startups innenfor musikk i Norge som har lykkes med sine globale ambisjoner. De som finnes opererer stort sett i siloer, uten å utveksle ideer og kompetanse til den grad man kunne gjort det. Dette er ikke nødvendigvis kun et problem for musikkbransjen isolert, men mer for start-ups generelt her til lands, sier han, og viser til Startup Sauna i Helsinki som et godt eksempel på et initiativ som har lykkes.

— Her sitter innovative startups sammen med mentorer for å finpusse nye ideer. Med den fantastiske utviklingen vi har på digital musikk i Norge, har vi en unik mulighet til å bygge produkter her som er relevante for en hel planet senere. MashUp skal prøve å være med på å tilrettelegge for dette, og være et første steg mot vår egen sauna.

Vinneren av MashUP vil få veiledning av jurymedlemmene, som representerer alle ledd av en slik prosess, og dermed har kompetanse innen markedsføring og det å lage forretningsplaner til juridiske spørsmål.

— Meningen er å gi kvalitativ bistand i en mentorordning, og målet er å få kommersialisert ideen, sier Faldbakken.

— Tenker dere langsiktig rundt MashUP, eller blir det med den ene vinneren?

— Vi ønsker jo at prosjektet skal sette spor. MashUP er i seg selv en startup – vi prøver ut en strategi for å engasjere til entreprenørskap i krysningsfeltet mellom musikk og teknologi. Det ønsker vi at flere skal profittere på etter hvert. I Finland sitter rundt 50 personer og jobber i slike hubs. Aktørene som har gått sammen mener at vi i Norge må bli dyktigere på entreprenørskap og støtte de gode ideene, sier Faldbakken.

— Kulturminister Thorhild Widvey uttrykker sin støtte til initiativet i en artikkel på Music Norways nettsider. Forventer dere offentlig støtte til satsningen?

— For MashUP isolert sett er ikke det motivet.Men det er klart at vi ønsker oss en satsing på entreprenørskap på musikkfeltet som det er viktig at det offentlige og det private går sammen om, avslutter Faldbakken.

For praktisk informasjon om påmelding og andre steg i prosessen, se mashupnorway.com