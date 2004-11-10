By:Larm i Stavanger: – For deg som vil ha mer enn Idol

10. februar 2005 går det syvende by:Larm i rekken av stabelen i Stavanger. – By:Larm 2005 vil i høy grad preges av et spisset live-program, med en rekke konseptkvelder, der vi har gjort plass til både label-presentasjoner og fokus på genre som black metal, forteller Erlend Mogaard Larsen, som mener at en av by:Larms funksjoner er å være et tilbud til folk «som vil ha noe mer enn Idol». By:Larm har ellers også åpnet registreringssiden for delegater, og gjort kjent at by:Larm 2006 vil foregå i Tromsø.

Av Arvid Skancke-Knutsen

— Totalt vil det bli presentert rundt 100 artister på festivalplakaten, og i løpet av november vil disse plassene bli fylt opp med norsk hip hop, metall og jazz, samt artister fra Finland, Sverige, Danmark og Island. Det vil også komme til noen flere fra demobunken, så det er fortsatt håp for artister som enda ikke har hørt fra oss, sier by:Larm på sine hjemmesider.

— Ved å presentere artister fra hele Norden signaliserer vi med dette at by:Larm i fremtiden også skal være et vindu mellom de nordiske landene og resten av Europa – et møtested hvor europeisk og nordisk musikkbransje og artister møtes. Vi venter besøk av ca. 200 utenlandske delegater, som bl.a. representerer store og små festivaler, plateselskaper, booking byråer, forlag, konsertscener og aviser/magasiner under arrangementet i Stavanger.

— Artistene som til nå er plukket ut representerer en stor sjangerspredning, sier by:Larm-juryen, som også forteller at de under utvelgelsen har lagt særlig vekt på «særpreg, kreativitet, meloditeft og liveerfaring».

Stavanger: Konseptkvelder, label-presentasjoner og genre-fokus

— Klubbene som by:Larm benytter i Stavanger har per idag en samlet kapasitet på rundt 7000 mennesker. Til sammen vil det bli avviklet ca. 220 konserter under tre hektiske dager og netter. Konsertscenene er VG Teltet, Folken (to scener), SAS Garasjen (Radisson SAS Royal Hotel), Checkpoint Charlie, Cementen (to scener), Tollpakkehuset, Det Røde Sjøhus (to scener), Gaffel og Karaffel, Sting, Metropolis, Javell, Clarion Hotell, Atlantic Hotell og Hundreårsteltet. Tilsammen er det snakk om 20 forskjellige scener.

— Stavanger vil i høy grad preges av et spisset live-program, med en rekke konseptkvelder, med både label-presentasjoner og fokus på genre som black metal, forteller Erlend Mogaard Larsen til Ballade. – I Stavanger presenterer også en del artister som er litt kjente fra før, men som kanskje ikke ennå har fått den oppmerksomheten de fortjener. Vi ønsker å satse på kvalitet og bredde, til glede for både publikum, artister, norsk musikkbransje og utenlandske gjester. Vi skal rett og slett være et tilbud til folk som vil ha noe mer enn Idol. Vi setter derfor vår ære i å speile mye av det spennende som skjer på independent-siden.Vi har slagkraft nok til å hjelpe folk litt videre på veien.

Ny tur til Tromsø

Ellers ble det nylig gjort kjent at Tromsø vil være vertskap for by:Larm i 2006.

— By:larm i Tromsø i 2001 var et av de mer vellykkedearranhgemntene vi har stått bak, sier Mogaard Larsen. – Det er en tøff by med bra miljø, og stadig flere band som dukker opp. Det vil i nær fremtid bli arrangert en egen temakveld på John Dee i Oslo, under banneret til Tromsø Rock City, der Robert Dyrnes er en viktig pådriver. Selv skal vi nok en gang gjøre bruk av det kompakte sentrumsområdet og de eksotiske omgivelsene. Blant annet med en rekke utescener, der vi skal kose oss i tyve grader minus.

Det kommende fokuset på Tromsø vil alt i februar speile seg i flere nordnorske innslag på scenene i Stavanger.

— Jeg ble kjempeglad da jeg fikk e-posten om at vi var plukket ut. Nå får vi en glimrende anledning til å vise oss fram. Det er jo en masse bransjefolk der nede som er på utkikk etter nye artister, sier Johanne Ballovarre, som spiller i et av i alt fire Tromsøband som langt er booket inn til by:Larm 2005, til avisen Nordlys.

by:Larm-artister så langt

Artister som så langt er klare til by:Larm 2005 er – i alfabetisk rekkefølge – : Andreas Segrov Band (Bergen), Animal Alpha (Stavanger), Brimstone (Bergen), Bronco Busters (Oslo/Stavanger), Casa Electro Novo (London), Casiokids and the Nigerian Bolsjeviks (Tromsø/Stavanger), Chris Lee (Oslo), Christer Knutsen (Stavanger), Colt (Stavanger), Dinosau (Oslo), Drunk (Oslo), Edvard Bredok & La Mascara Snake (Tromsø/Oslo), Erlend Ropstad (Trondheim), Hopalong Knut (Trondheim), Howl (Oslo), Grand Telemark (ex. Jan Mayen/Oslo)/Skien/Trondheim), Je Suis Animal (Oslo), Johanne Ballovarre Band (Tromsø), Kate Kobro (Oslo), Kenneth Ishak (Moss/Oslo) , Kristiania (Oslo), Lukas Kasha (Oslo), Lumsk (Trondheim), Magnus Hængsle (Oslo), Maria Orieta (Oslo/Buenos Aires), Marthe Valle (Trondheim), Mayflies (Stavanger), Myrna Braza (Oslo), Nikkeby Lufthavn (Tromsø), Ninth (Bergen), Orange Club (Oslo), Popface (Stavanger), Purified in Blood (Hommersåk/Sandnes), Rigmor (Stavanger/Oslo), Rub a Dubs (Stavanger), Rumble in Rhodos (Oslo), Shaun Bartlett (Oslo), SirPlus (Stavanger), Southpaw (Oslo/Hokksund), Stereo21 (Bergen/Kristiansand), Storm Weather Shanty Choir (Stord), Superfamily (Moss), Syme (Stavanger/Haugesund/Bergen), Tellusalie (Fredrikstad), The Beautiful People (Kristiansund/Oslo), The Chairs (Stavanger), The Hillstone Halos (Oslo), The Launderettes (Oslo), Thee Mono Sapiens (Tromsø), The Mormones (Lillehammer), The Samuel Jackson Five (Oslo) The Soul Express Orchestra ((Bergen), The Sound Syndicate (Trondheim), The Substitutes (Stavanger), The Vineyards (Oslo/Tønsberg/Sauland/Stryn), Thunderbolt (Oslo/Molde/Hønefoss), Tore Bruvoll/Jon Anders Halvorsen (Oslo/Bergen/Telemark/Tromsø), Tucos Lounge (Bergen), Tumbleweed (Stavanger/Oslo) og Twinklehead (Kristiansand/Oslo).

By:Larm har elllers også åpnet registreringssiden for delegater, og melder i den forbindelse at det er penger å spare på å være tidlig ute.

— Alle som registrerer seg før 1. desember får vår laveste pris, reklamerer Mogaard Larsen.