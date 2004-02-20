– Avisene forsøker å sette Spellmannprisen i et dårlig lys

Spellemann-nominerte Ivar Chr. Johansen, alias Ravi, ble i torsdagens VG tillagt utsagnet: «Hadde jeg ikke vært nominert i en annen kategori i tillegg til musikkvideoklassen, så hadde jeg ikke giddet å komme på showet.» Ballade bragte disse uttalelsene videre i går, og bringer her Ravis egen versjon av saken. – Nok en gang forsøker avisene å sette Spellemannprisen i et dårlig lys, skriver Ravi i denne kommentaren. – Jeg er enormt glad, ydmyk og takknemlig når jeg er nominert til hele to priser i år. Dette, og bare dette, er mitt personlige forhold til Spellemannprisen.

Jeg ser at Ballade siterer mine uttalelser til VG, trykt i torsdagens papirutgave av løssalgsavisen.

Nok en gang forsøker avisene å sette Spellemannprisen i et dårlig lys.

I torsdagens utgave av VG er jeg ufullstendig sitert. Jeg sa ikke at jeg hadde droppet Spellemannshowet, hvis det var slik at jeg ikke var nominert i en prisklasse som var inkludert i hovedshowet. Derimot informerte jeg journalisten om at inngang til Spellemannshowet koster rundt 1000 kroner, noe jeg sannsynligvis måtte ta fra egen lomme hvis min prisklasse ikke var en del av hovedshowet.

Jeg har ikke for vane å dra på fester med firesifret inngangsbeløp, og ville tenkt meg om to eller tre ganger før jeg gravde så dypt i lommeboka.

Det virker som om VG vil ha det til at jeg nærer sterke personlige følelser overfor Spellemannprisens form og innhold, følelser som ligger et sted mellom harme og nonchalanse. Det stemmer ikke.

Det jeg fortalte journalisten, var at jeg koste meg stort under forrige års spellemannutdeling og spellemannfest, da jeg spilte med St. Thomas. Dessuten fortalte jeg at jeg er enormt glad, ydmyk og takknemlig når jeg er nominert til hele to priser i år. Dette, og bare dette, er mitt personlige forhold til Spellemannprisen.

Jeg kommer ikke til å forfølge saken videre, jeg synes ikke det er bryet eller tiden verdt. Jeg regner med at folk flest tar innholdet i tabloidartikler med en klype salt. Jeg har langt mer respekt og tiltro til Ballades artikler, og derfor ville jeg gjerne informere om feilsiteringen.

Med vennlig hilsen

Ivar Chr. Johansen

alias Ravi