– Avisene forsøker å sette Spellmannprisen i et dårlig lys

20.02.2004
Ivar Chr. Johansen

Spellemann-nominerte Ivar Chr. Johansen, alias Ravi, ble i torsdagens VG tillagt utsagnet: «Hadde jeg ikke vært nominert i en annen kategori i tillegg til musikkvideoklassen, så hadde jeg ikke giddet å komme på showet.» Ballade bragte disse uttalelsene videre i går, og bringer her Ravis egen versjon av saken. – Nok en gang forsøker avisene å sette Spellemannprisen i et dårlig lys, skriver Ravi i denne kommentaren. – Jeg er enormt glad, ydmyk og takknemlig når jeg er nominert til hele to priser i år. Dette, og bare dette, er mitt personlige forhold til Spellemannprisen.

Jeg ser at Ballade siterer mine uttalelser til VG, trykt i torsdagens papirutgave av løssalgsavisen.

Nok en gang forsøker avisene å sette Spellemannprisen i et dårlig lys.

I torsdagens utgave av VG er jeg ufullstendig sitert. Jeg sa ikke at jeg hadde droppet Spellemannshowet, hvis det var slik at jeg ikke var nominert i en prisklasse som var inkludert i hovedshowet. Derimot informerte jeg journalisten om at inngang til Spellemannshowet koster rundt 1000 kroner, noe jeg sannsynligvis måtte ta fra egen lomme hvis min prisklasse ikke var en del av hovedshowet.

Jeg har ikke for vane å dra på fester med firesifret inngangsbeløp, og ville tenkt meg om to eller tre ganger før jeg gravde så dypt i lommeboka.

Det virker som om VG vil ha det til at jeg nærer sterke personlige følelser overfor Spellemannprisens form og innhold, følelser som ligger et sted mellom harme og nonchalanse. Det stemmer ikke.

Det jeg fortalte journalisten, var at jeg koste meg stort under forrige års spellemannutdeling og spellemannfest, da jeg spilte med St. Thomas. Dessuten fortalte jeg at jeg er enormt glad, ydmyk og takknemlig når jeg er nominert til hele to priser i år. Dette, og bare dette, er mitt personlige forhold til Spellemannprisen.

Jeg kommer ikke til å forfølge saken videre, jeg synes ikke det er bryet eller tiden verdt. Jeg regner med at folk flest tar innholdet i tabloidartikler med en klype salt. Jeg har langt mer respekt og tiltro til Ballades artikler, og derfor ville jeg gjerne informere om feilsiteringen.

Med vennlig hilsen
Ivar Chr. Johansen
alias Ravi

Relaterte saker

Dimmu Borgir 2003 1 (Foto: Alf Børjesson)

Spellemannprisens nye klær

Etter flere år med hard kritikk lover nå Spellemann-komitéformann Ole Edvard Reitan at alle prisene som faktisk er tatt med...

Dimmu Borgir 2003 3 (Foto: Alf Børjeson)

Spellemann mellom Idol og Alarm?

Årets nominasjoner til Spellemannprisen er sluppet, og fra mange kanter er man fornøyd med at for eksempel «Idol»-deltagerne er godt...

Thomas Dybdahl (Foto: Marthe Langbråten, TONO nytt)

Prisutdeling for alle?

I verdige omgivelser, nærmere bestemt i speilsalen på Grand Café i Oslo, ble nominasjonene til årets Spellemannspris presentert på en...

Landslaget for Spelemenn – åpningsbilde

Folkemusikkmiljøet vil ha egen folkemusikkpris

– For oss er det viktig at folkemusikken skal få en bedre og mer verdig plassering i Spellemannprisen, og vi...

Röyksopp close up

Ingen kommentar til ny musikkpris

Etter at Ballade i nesten en uke har forsøkt å få tak i IFPI og Spellemannkomiteen for en uttalelse rundt...

2L sessions: fra innspillingen av Trumpetsonaten med Ole Edvard Antonsen i Sofienberg kirke

– Spellemannprisen ut av folkemusikken!

– Navnet «Spellemannprisen» og utformingen av troféet er verdt en kamp, mener Morten Lindberg, som er daglig leder i Lindberg...

Flere saker

Aslak Sira Myhre Foto: Nasjonalbiblioteket/Ketil Born

Visjoner for norsk musikkarv

Leder for Norsk musikkbibliotekforening, Frida Røsand, har etterlyst en klar visjon for formidling av den norske musikkarven i Nasjonal bibliotekstrategi...

Festivalsommeren nærmer seg med stormskritt

Telemarksforsking skal utrede norske konsertarrangører

Utredningen gjøres på oppdrag fra Kulturrådet.

Monica Ifejilika, Tuva Syvertsen og Benedicte Maurseth

Ballade radio: Folkemusikken tar et oppgjør med språkbruk

Vi starter i mosegrodde holdninger på en landskappleik. Hør Ballade og Magasinet Folkemusikk sin paneldebatt og podkast om språk, kjønn...