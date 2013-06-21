Æresbevisning til Garbarek

I mai ble Jan Garbarek innvalgt til Kungliga musikaliska akademien.

Å bli innvalgt som medlem av Kungliga musikaliska akademien er i Sverige regnet som en av de fremste æresbevisninger for en ikke-svensk musiker eller komponist.

Det er akademiets egne medlemmer som foreslår nye, og blant de rundt 1000 svenske og 450 utenlandske personer som siden 1771 har vært innvalgt i akademiet finner vi Ludwig van Beethoven, Clara Schumann, Igor Stravinskij og Arnold Schönberg. At de to sistnevnte ble først innvalgt i 1951, noe som sier noe om akademiets konservative holdning, man har også vært sjangerrestriktive.

#gallery-4 {

margin: auto;

}

#gallery-4 .gallery-item {

float: left;

margin-top: 10px;

text-align: center;

width: 33%;

}

#gallery-4 img {

border: 2px solid #cfcfcf;

}

#gallery-4 .gallery-caption {

margin-left: 0;

}

/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Jan Garbarek, Foto: Guri Dahl

Den første folkemusikeren (Knis Karl Aronsson) ble innvalgt først i 1974 og den første jazzmusikeren (Povel Ramel) i 1972.

I dag har akademiet ca 170 svenske og 60 utenlandske inkluderte. Jan Garbarek ble innvalgt sammen med organist Gunnar Idenstam, komponist Rolf Martinsson, folkemusiker Ale Möller (alle Sverige) og den estiske dirigenten Paul Mägi.