Bransjen

Æresbevisning til Garbarek

21.06.2013
- Red.

I mai ble Jan Garbarek innvalgt til Kungliga musikaliska akademien.

Å bli innvalgt som medlem av Kungliga musikaliska akademien er i Sverige regnet som en av de fremste æresbevisninger for en ikke-svensk musiker eller komponist.

Det er akademiets egne medlemmer som foreslår nye, og blant de rundt 1000 svenske og 450 utenlandske personer som siden 1771 har vært innvalgt i akademiet finner vi Ludwig van Beethoven, Clara Schumann, Igor Stravinskij og Arnold Schönberg. At de to sistnevnte ble først innvalgt i 1951, noe som sier noe om akademiets konservative holdning, man har også vært sjangerrestriktive.

#gallery-4 {
margin: auto;
}
#gallery-4 .gallery-item {
float: left;
margin-top: 10px;
text-align: center;
width: 33%;
}
#gallery-4 img {
border: 2px solid #cfcfcf;
}
#gallery-4 .gallery-caption {
margin-left: 0;
}
/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Jan Garbarek, Foto: Guri Dahl

Den første folkemusikeren (Knis Karl Aronsson) ble innvalgt først i 1974 og den første jazzmusikeren (Povel Ramel) i 1972.

I dag har akademiet ca 170 svenske og 60 utenlandske inkluderte. Jan Garbarek ble innvalgt sammen med organist Gunnar Idenstam, komponist Rolf Martinsson, folkemusiker Ale Möller (alle Sverige) og den estiske dirigenten Paul Mägi.

Flere saker

Dei Kjenslevare

Den mest framoverlente musikken i dette landet kjem frå lyttande folkemusikarar

Heile vegen små variasjonar. Ballade assosierer seg langs lange, historiske linjer og menneskets samspel med naturen igjennom to viktige nye,...

Fra forestillingen Den listige lille reven på Bergen nasjonale opera Foto: Yanniv Cohen

Komponistforeningen svarer BNO-sjef Miller:

Hva er kompetansen verdt hvis den ikke omsettes i praksis ved konkret utvikling og fremføring av nye verk?

Illustrasjonsfoto

Vil samle ønsker og mål for eksport av norsk kunstmusikk

Music Norway inviterer til innspillmøter på nyåret.