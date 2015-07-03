Ballade tar sommerferie

Publisert
03.07.2015
Skrevet av
- Red.

Vi gjenopptar publiseringen i august. I mellomtiden kan du lese noen høydepunkter fra sesongen.

Mens du venter tar vi oss friheten til å anbefale noen av årets saker.

I vår ble forholdet mellom modernismen og tradisjonen debattert på Ballade, her oppsummerer redaktør Ida Habbestad med relevante lenker til innleggene.

Kvalitet har vært et tema også innen andre felt i år. I april undersøkte vi hvordan arrangører, institusjoner og frie grupperinger tenker om målingen av kvalitet i sine produksjoner for barn og unge.

Og apropos barn og unge – Periskop, en av Ballades samarbeidspartnere, fikk i vår ny redaktør. Les intervjuet med Gerd Elise Mørland og hennes tanker om hva de største utfordringene er for musikkbransjens møte med barn, og ikke minst hennes visjoner for Periskop.

Blant bransjespørsmål vi har diskutert er også kvaliteten på lyd ved strømming, det generelle behovet for mer bransjekunnskap, og tendensen til at utdanningsretninger med kommersiell forankring ser økt antall søkere.

Til sist, er Black Metal musikk for hatere? Den handler i alle fall mer om identitet enn ideologi, mener Nina Nielsen.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

