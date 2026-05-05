SOLØR KULTURKIRKE – DUO PALKO-BOLÓN

SOLØR KULTURKIRKE

Benedicte Palko, piano

Salvador Bolón, cello

DATO: 21.6.2026, kl. 18:00

ARRANGØR: Solør Kulturkirke, https://solorkulturkirke.no

Denne kvelden inviterer Stavanger-pianisten Benedicte Palko til en helt spesiell konsertopplevelse i sin mors slektskirke. Med seg fra sitt faste bosted i Spania har hun den spanske cellisten Salvador Bolón.

PROGRAM:

Ludwig van Beethoven (1770–1827) 12 variasjoner over Papagenos arie «Ein Mädchen oder Weibchen» fra operaen Tryllefløyten, op. 66 (Tema og 12 variasjoner)

Frank Bridge (1879–1941) Sonate for cello og klaver i d-moll, H. 125

1. Allegro ben moderato

2. Adagio ma non troppo — Molto allegro e agitato

Zoltán Kodály (1882–1967) Adagio for cello og klaver (1905)

— PAUSE —

Igor Stravinskij (1882–1971) Suite Italienne

1. Introduzione (Allegro moderato)

2. Serenata (Larghetto)

3. Aria (Allegretto)

4. Tarantella (Vivace)

5. Minuetto e Finale (Moderato — Molto vivace)

Nikolaj Myaskovskij (1881–1950) Sonate nr. 1 i D-dur,op. 12

1. Adagio — Andante

2. Allegro passionato

Fra sitt faste bosted i Spania har Stavanger-pianisten Benedicte Palko med seg den spanske cellisten Salvador Bolón, assisterende solocellist i London Symphony Orchestra. Sammen presenterer de et program som vever sammen tråder fra musikernes egne liv og røtter. Konserten er en reise gjennom det europeiske landskapet: fra Beethovens wienerklassiske eleganse til Frank Bridges dramatiske sonate fra 1917, skrevet i skyggen av første verdenskrig. Som en personlig hyllest til sin ungarske far, har Benedicte valgt Zoltán Kodálys inderlige Adagio. Etter pause rettes blikket sørover og østover. Stravinskijs Suite Italienne byr på gnistrende neoklassisk humor og middelhavsrytmer, før vi lander i Myaskovskijs storslåtte og romantiske første sonate.

Salvador Bolón har vært assisterende solocellist i London Symphony Orchestra siden 2024. Han var tidligere solocellist i Orquestra de la Comunitat Valenciana – Palau de Les Arts i Valencia. Han har mottatt priser ved en rekke nasjonale og internasjonale konkurranser i cello og kammermusikk, inkludert førstepris ved Concurso Permanente de Juventudes Musicales de España og Primer Palau de Barcelona. Siden 2025 har Salvador vært professor i orkesterrepertoar ved Aragón konservatorium (CSMA), og er grunnlegger og kunstnerisk leder for kammermusikkfestivalen Calderona de Serra siden 2021. Salvador spiller på en Vincenzo Panormo-cello fra 1811, utlånt av London Symphony Orchestra.