Slippkonsert // Ohnesorg: Hjem

Fem år etter forrige utgivelse er Ohnesorg endelig tilbake med sitt tredje album. På Hjem videreutvikler bandet sitt særegne akustiske uttrykk gjennom elleve egenkomponerte låter, bundet sammen av spørsmålet om hva et hjem er, og hva som skjer når det blir truet, går tapt eller må skapes på nytt.

Ohnesorg er et visekollektiv som spiller politisk musikk fra rundt omkring i verden, og som også lager egne sanger. Bandet består av Rudolf Terland Bjørnerem (gitar), Jenne Berger Myhre (klarinett), Martin Ulvin Svendsen (perkusjon), Elida Høeg (vokal) og Julie Mehlum (trekkspill). Låtene spenner fra klassiske protestviser og arbeidersanger til mer personlige kommentarer om dagsaktuelle hendelser.

Dørene åpner kl 19:00. Konsertstart kl 20:00.

Gjest: DJ Dorky.