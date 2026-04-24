Mellom oss og solen

General Vocals, ledet av Reza Aghamir, hyller våren og sommeren med vakker, romantisk musikk i Universitetets Aula 9. mai 2026. Som ved mange tidligere konserter har vi med oss fantastiske solister: Lydia Hoen Tjore (sopran), Yngve Andre Skollerud Søberg (baryton) og Fredrik Otterstad (tenor – samt musiker på kontrabass, piano og gitar, og dirigent).

Musikken vi vil dele med vårt gode publikum spenner fra «Våren» av Edvard Grieg til «Vårsøg» med musikk av Henning Sommerro. Nasjonaldagen nærmer seg, og nasjonalromantiske toner som «Norge, mitt Norge», med tekst av Theodor Caspari og musikk av Alfred Paulsen, står også på programmet.

I tillegg til variert og vakker musikk vil Lydia, Yngve og Fredrik overraske oss med sine – helt sikkert – svært gode bidrag som vil løfte helheten. Og dere skal ikke se bort ifra at Reza også vil dele av sin store musikalitet.

Opera til folket er vår samarbeidspartner på denne konserten.

Billetter

Du kan kjøpe billetter via TicketCo, eller i døren fra kl 18.30.

Solister og medvirkende

Lydia Hoen Tjore regnes som en av landets mest lovende operasangere. Hun er utdannet ved Operaakademiet i København, hvor hun var en av de yngste som har fullført studiet, og var deretter en del av Talentprogrammet ved Den Norske Opera & Ballett. Med sin klare klang og uttrykksfulle musikalitet har hun sunget ledende roller som Mimì (La Bohème), Micaëla (Carmen), Violetta (La Traviata) og Donna Elvira (Don Giovanni).

Lydia samarbeider mye med Reza, og hun har sunget med oss på flere konserter – senest i Misa Tango av Martín Palmeri for ett år siden, samt Mozarts Requiem for to år siden.

Yngve Andre Skollerud Søberg er en norsk baryton som har hatt suksess på europeiske operascener. Hans rolletolkninger og stemmeprakt har begeistret kritikere både i Oslo og Firenze. Siden 2010 har han vært fast ansatt ved Den Norske Opera & Ballett. Han er utdannet ved Norges musikkhøgskole og Det Kongelige Danske Operaakademi i Køenhavn. Ved Den Norske Opera & Ballett har han tolket roller som Sharpless i Madama Butterfly (Puccini), Junius i The Rape of Lucretia (Britten), Escamillo i Carmen (Bizet), tittelrollen i Figaros bryllup (Mozart) og Enrico i Lucia di Lammermoor (Donizetti). Han har også hatt oppdrag ved europeiske operahus, blant annet i Zürich, hvor han har sunget i Lohengrin (Wagner) og Madama Butterfly, og i Graz, hvor han har medvirket i både Pagliacci (Leoncavallo) og Cavalleria rusticana (Mascagni). Høsten 2018 gjestet han Opera di Firenze i tittelrollen i Rigoletto (Verdi) til svært gode kritikker. Han har også fremført rollen flere ganger på Bregenz-festivalen.

Yngve er en nær venn av General Vocals, og særlig av Reza – sammen skaper de fantastisk musikk.

Fredrik Otterstad er Sølvguttenes kunstneriske leder. Han sang i en årrekke i koret som guttesanger og senere som herrestemme. Han overtok det musikalske ansvaret etter Torstein Grythe i 2004, og tiltrådte som daglig leder 1. januar 2008. Han er utdannet ved Universitetet i Oslo og Norges musikkhøgskole.

Han har også sunget i det verdenskjente mannskoret Gli Scapoli og vært vokalist i popgruppen State. I tillegg har han medvirket på en rekke utgivelser, både som sanger og musiker.

Fredrik er også en god venn av koret og har bidratt på flere av våre konserter gjennom årene. Han er ikke høyere på seg selv enn at han «joinet» tenorrekka da vi fremførte Mozarts Requiem for to år siden.

Reza Aghamir er en sjelden allsidig musiker – dirigent, komponist og arrangør. Han har blant annet rekomponert «Ja, vi elsker», gitt ut hiphop-album og, ikke minst, albumet Grieg Unheard med Reza e i Ragazzi. Han var med på å starte det prisvinnende mannskoret Gli Scapoli, kjent for å «synge Verdi med en røyk i den ene hånda og en øl i den andre».

Uten Reza hadde det ikke vært noe General Vocals. Han er en enestående pianist og improviserer rundt klassiske verk som om han selv hadde skrevet dem. Verken korøvelser eller konserter med Reza er noen gang kjedelige.

Reza akkompagnerer noen av landets fremste operasangere og arbeider også med en rekke egne prosjekter innen sjangre som soul, jazz, funk og hiphop. En av hans siste meritter er en fullsatt fremføring av Mozarts Requiem i Uranienborg kirke i Oslo, hvor han både var arrangør og dirigent.

Om koret

General Vocals er et usedvanlig hyggelig og ambisiøst blandakor. Vi holder trykket oppe med ukentlige øvelser sammen med Reza, og samles også til øvingshelger i forkant av konsertene.

Repertoaret består hovedsakelig av klassisk musikk, og vi ønsker å fremføre musikk på et lidenskapelig og høyt kunstnerisk nivå. Fast på programmet står våre julekonserter og nasjonalromantiske vårkonserter. De siste årene har vi også fremført Mozarts Requiem og Misa Tango av Martín Palmeri.

På våre konserter medvirker ofte kjente musikere, i tillegg til sangere fra Den Norske Opera. Vi ser frem til årets konsert i Universitetets Aula, som vil bli et flott høydepunkt denne våren.

Adresse

Karl Johans gate 47

Billetter

Du kan kjøpe billetter via TicketCo, eller i døren fra kl 17.30.

Dersom det er utsolgt på TicketCo kan du ta kontakt på på sms samme dag, da vi av og til får avbestillinger. Send sms til 95 23 24 01. Vi har ikke plassbilletter, så vi anbefaler å møte opp når dørene åpner kl 17.30 på selve konsertdagen, slik at du kan finne gode sitteplasser.

Bruksanvisning for billettbestilling

Når du har kommet inn på siden til TicketCo, velger du først antall billetter, deretter trykker du på den gule knappen hvor det står «BESTILL». Deretter trykker du «FORTSETT».

Du kommer nå til en meget enkel registrering (registrer kun ett navn på alle billettene, så sparer du masse tid).

Til slutt kommer du til en betalingsside, der du trenger Bank-ID for å få betalt.

Hvis du av en eller annen grunn ikke får til å bestille billetter via TicketCo, kan du sende en

e-post til: info@operatilfolket.no

Viktig

Av hensyn til kunsten er det garderobeplikt. Vi ber derfor om at dere henger av dere yttertøyet i garderoben. Det er heller ikke lov å ta med mat og drikke inn i Aulaen. Hvis du trenger heis eller annen tilrettelegging, kontakt oss på: 90 13 17 55.

