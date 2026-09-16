Ektefolk okt

Ektefolk pres: Kåre Indrehus

Når

11.10.2026 kl. 18:00

Prisinfo

200,-

Billetter
Om arrangøren

Folk i Storgata er et utested og kulturhus i Storgata i Oslo.

Fylke

Oslo

Kåre Indrehus er en anerkjent ordsmed som gir ut unik og tankevekkende musikk på Apollon Records. Sangene hans beskrives som fortellerkunst med gode observasjoner og lun humor, og en begeistret presse har sammenlignet han med storheter som Tønes og Stein Torleif Bjella. Kåre ga ut sitt beste album til nå, «Endelig svar avgitt», den 28. august, og vi gleder oss til å få servert sanger fra denne utgivelsen her hos oss på Folk.

Sagt om musikken til Kåre:

«Det er lengsel, erkjennelse og viseschwung slik få gjør han etter»
– Dagsavisen

«En verden full av lune observasjoner, snurrig hverdagsfilosofi og subtil humor»
– Volum 11

«En av de mest interessante stemmene i norsk alternativ vise-pop akkurat nå»
– Popklikk

_«Som kjærlighetsbarnet til Sirkel Sag og Stein Torleif Bjella» _
– Vinyl & røvere

«Med en poets tekster og treffsikker meloditeft»
– Off the record

Dørene åpner kl 18:00. Konsertstart kl 19:00. Billetter på Hoopla.

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