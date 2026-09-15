Eggstock Etterfest

Artister som Sondre Lerche, Hvitmalt Gjerde, Major Parkinson, Boy Pablo, Thea Hjelmeland, Tarjei Strøm, Razika, Silja Sol, Matiaz Tellez og Michelle Ullestad har opptrådt på Eggstockfestivalen tidlig i sine karrierer.

I år har vi 30-års jubileum, og det feirer vi med en skikkelig fest på Teglverket 3. oktober! Gjør deg klar for en kveld med tre band som har bemerket seg på Eggstock.

Headliner er Pachinko, som spilte på Eggstockfestivalen i 2022 og siden har tatt steget videre, blant annet med plass på både P3s Urørt- og C-liste for debut-EPen deres «moth joke». Nå kommer de tilbake til Bergen for å feire jubileet med oss.

Defusion tok 2. plass i årets festival, og har på kort tid rukket å spille en rekke festivaler, vinne to nasjonale bandkonkurranser og innta scener i både Brüssel og Slovakia. Vent deg vrengte gitarer, kontrabass med bue og et lydbilde som er like sinna som det er sårt.

Frio sikret seg 3. plass, og serverer pop-punk, gode vibes og et hint shoegaze rett fra Haugesund. Med energiske låter om ungdomstid og nostalgi har de allerede fått skryt fra både presse og P3 Urørt, nå er de klare til å ta med seg 2000-tallet inn på Teglverket.

Dette blir en kveld du ikke vil gå glipp av. Sikre deg billett nå!

Besøk vår hjemmeside WWW.EGGSTOCK.NO for å lese mer om festivalen.

Ved spørsmål ta kontakt på hallo@eggstock.no

Praktisk informasjon:

– FRI ALDERSGRENSE

– Dørene åpner: 18:00

– Konsertstart: 18:30

– Rabatter gjelder AKKS medlemmer under 26 år

– Eget skjenkeområde for de over 18 år