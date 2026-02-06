Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra alle sine fagområder.Universitetet holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Instituttleder ved Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk

Ved Universitetet i Agder er det ledig en 80% åremålsstilling som instituttleder ved

Fakultet for kunstfag, Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk, for en

periode på fire år.

Arbeidssted er Campus Kristiansand.

Ønsket tiltredelse i august 2026.

Fakultet for kunstfag har rundt 550 studenter og ca. 125 ansatte, hvorav 95 i

vitenskapelige stillinger. Fakultetet består av Institutt for klassisk musikk og

musikkpedagogikk, Institutt for rytmisk musikk og Institutt for visuelle og sceniske fag.

Instituttene har studietilbud innen sine fagområder på bachelor, master og ph.d.-nivå.

Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk tilbyr årsstudium i musikk,

årsstudium i utøvende klassisk musikk, samt studier i utøvende klassisk musikk på

bachelor- og masternivå. «Master i kunstfag» er tverrfaglig – og åpner opp for faglig

fordypning, der musikk er et valgalternativ. Instituttet har stipendiater og veiledere

både på «Ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid» og på ph.d.-spesialiseringen

«Kunst i kontekst» knyttet til «Ph.d.-program i kunstfag». I tillegg er instituttet

involvert i utdanningstilbud innen de ulike lærerutdanningene på UiA, og tilbyr flere

EVU-emner.

Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk har høyt kvalifiserte ansatte med

spesialisert utøver-, undervisnings-, forsknings-, og veiledningskompetanse, og

omfattende nasjonale og internasjonale nettverk. Instituttet har gode og meget

velutstyrte lokaliteter på Campus Kristiansand, med bl.a. konsertsaler med svært

gode akustiske forhold og innspillingsstudioer i topp internasjonal klasse.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver

Instituttleders ansvar og oppgaver omfatter utdanningsledelse,

forskningsledelse og generell faglig- og administrativ ledelse av instituttet

Instituttleder vil inngå i fakultetets ledergruppe, sammen med dekan,

fakultetsdirektør og de andre instituttlederne ved fakultetet

fakultetsdirektør og de andre instituttlederne ved fakultetet

Ledergruppen har et samlet ansvar for å gjennomføre fakultetets og

universitetets strategi, samt utvikle og gjennomføre tiltakene i fakultetets ulike

handlingsplaner

universitetets strategi, samt utvikle og gjennomføre tiltakene i fakultetets ulike

handlingsplaner

universitetets strategi, samt utvikle og gjennomføre tiltakene i fakultetets ulike handlingsplaner Studieprogramlederne og forskningsgruppelederne vil være instituttleders

nære medarbeidere. Instituttleder rapporterer til dekan. Instituttleder vil

arbeide i nært samarbeid med fakultetsdirektør, fakultetsadministrasjonen og

mot universitetets øvrige administrative enheter

Instituttleder har ansvar for utvikling av nye fagområder og arbeidsformer og å

stimulere til kunstnerisk utviklingsarbeid og forskningsaktivitet

stimulere til kunstnerisk utviklingsarbeid og forskningsaktivitet

stimulere til kunstnerisk utviklingsarbeid og forskningsaktivitet Følge opp instituttets økonomi i tett dialog med fakultetsdirektør

Tett dialog med og oppfølging av instituttets medarbeidere

Instituttleder må kunne ta vare på og utvikle den tette kontakten med kulturlivet lokalt,

nasjonalt og internasjonalt. Det legges vekt på at instituttleder bidrar til å utvikle

prosjekter som tilfører eksterne inntekter til forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. Universitetsstyret har ved tatt instruks for stillingen som nærmere beskriver arbeidsoppgaver og ansvar.

Nødvendige kvalifikasjoner

Vitenskapelig og/eller kunstnerisk kompetanse på minimum

førstekompetansenivå innenfor ett av instituttets fagområder

Erfaring fra faglige og/eller faglig-administrative lederstillinger

Erfaring fra arbeid med økonomi

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk, og den som ansettes må beherske

norsk/et annet skandinavisk språk og engelsk skriftlig og muntlig ved

ansettelsestidspunktet.

Ønskede kvalifikasjoner

Undervisningserfaring fra UH-sektoren

Erfaring fra ledelse av prosjekter innen forsking og kunstnerisk utviklingsarbeid

Utstrakt nasjonalt og internasjonalt nettverk innenfor instituttets fagområder

Erfaring fra universitets- og høgskolesektoren generelt, og god kjennskap til

instituttets fagområder spesielt

Personlige egenskaper

Gode samarbeidsevner

En motiverende lederstil

Evne til å tenke strategisk og nytt

God gjennomføringsevne

Kunne uttrykke seg godt både skriftlig og muntlig

Vi tilbyr

Varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig

samfunnsoppdrag

En stilling med utviklingsmuligheter i et miljø med mangfold

Moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud

Fleksibel arbeidstid

Medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om Universitetet i Agder som arbeidsplass.

Stillingen plasseres i Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.500, kode 1475

Instituttleder, kr. 915 000 – 1 100 00000. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere

lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker

arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å

søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i

CV-en.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for

stillingen, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av

Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil bli innhentet referanser etter

nærmere avtale med søkeren.

Mer om ansettelsesprosessen.

Det kan også bli foretatt bakgrunnssjekk for å verifisere opplysninger som framgår av

CV og tilgjengelige dokumenter. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke

fra søker, og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette. Du finner mer

informasjon om bakgrunnssjekk ved UiA her: Ansvarlighet i internasjonale ansettelser

og mottak av gjesteforskere.

Den endelige innstillingen vil være en helhetsvurdering basert på søknad, intervju,

referanser og eventuell bakgrunnssjekk.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den

offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal

offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og

attester) sendes elektronisk, benytt linken «Søk stillingen».

Søknadsfrist: 26.02.2026

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

Dekan Marit Wergeland, telefon 996 95 708, e-post marit.wergeland@uia.no

Fakultetsdirektør Bente Guttormsen, telefon, 907 91 742, e-post

bente.guttormsen@uia.no

For spørsmål som gjelder søknadsprosessen:

Seniorrådgiver Tone Elisabeth Furre, telefon 911 00 030, e-post

tone.e.furre@uia.no

Sammen om kunnskap

Når engasjerte mennesker samles om kunnskap, er alt mulig.

Universitetet i Agder kombinerer Sørlandets unike varme og nærhet med førsteklasses vitenskapelig, teknologisk og kunstnerisk kompetanse.

Vil du jobbe med oss for å skape bedre løsninger på våre felles utfordringer?

Video: https://www.youtube.com/watch?v=yXqsb57qurk