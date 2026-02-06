Instituttleder ved Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk
Universitetet i Agder (UiA)
Ved Universitetet i Agder er det ledig en 80% åremålsstilling som instituttleder ved
Fakultet for kunstfag, Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk, for en
periode på fire år.
Arbeidssted er Campus Kristiansand.
Ønsket tiltredelse i august 2026.
Fakultet for kunstfag har rundt 550 studenter og ca. 125 ansatte, hvorav 95 i
vitenskapelige stillinger. Fakultetet består av Institutt for klassisk musikk og
musikkpedagogikk, Institutt for rytmisk musikk og Institutt for visuelle og sceniske fag.
Instituttene har studietilbud innen sine fagområder på bachelor, master og ph.d.-nivå.
Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk tilbyr årsstudium i musikk,
årsstudium i utøvende klassisk musikk, samt studier i utøvende klassisk musikk på
bachelor- og masternivå. «Master i kunstfag» er tverrfaglig – og åpner opp for faglig
fordypning, der musikk er et valgalternativ. Instituttet har stipendiater og veiledere
både på «Ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid» og på ph.d.-spesialiseringen
«Kunst i kontekst» knyttet til «Ph.d.-program i kunstfag». I tillegg er instituttet
involvert i utdanningstilbud innen de ulike lærerutdanningene på UiA, og tilbyr flere
EVU-emner.
Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk har høyt kvalifiserte ansatte med
spesialisert utøver-, undervisnings-, forsknings-, og veiledningskompetanse, og
omfattende nasjonale og internasjonale nettverk. Instituttet har gode og meget
velutstyrte lokaliteter på Campus Kristiansand, med bl.a. konsertsaler med svært
gode akustiske forhold og innspillingsstudioer i topp internasjonal klasse.
Ansvarsområder og arbeidsoppgaver
- Instituttleders ansvar og oppgaver omfatter utdanningsledelse,
forskningsledelse og generell faglig- og administrativ ledelse av instituttet
- Instituttleder vil inngå i fakultetets ledergruppe, sammen med dekan,
fakultetsdirektør og de andre instituttlederne ved fakultetet
- Ledergruppen har et samlet ansvar for å gjennomføre fakultetets og
universitetets strategi, samt utvikle og gjennomføre tiltakene i fakultetets ulike
handlingsplaner
- Studieprogramlederne og forskningsgruppelederne vil være instituttleders
nære medarbeidere. Instituttleder rapporterer til dekan. Instituttleder vil
arbeide i nært samarbeid med fakultetsdirektør, fakultetsadministrasjonen og
mot universitetets øvrige administrative enheter
- Instituttleder har ansvar for utvikling av nye fagområder og arbeidsformer og å
stimulere til kunstnerisk utviklingsarbeid og forskningsaktivitet
- Følge opp instituttets økonomi i tett dialog med fakultetsdirektør
- Tett dialog med og oppfølging av instituttets medarbeidere
Instituttleder må kunne ta vare på og utvikle den tette kontakten med kulturlivet lokalt,
nasjonalt og internasjonalt. Det legges vekt på at instituttleder bidrar til å utvikle
prosjekter som tilfører eksterne inntekter til forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. Universitetsstyret har ved tatt instruks for stillingen som nærmere beskriver arbeidsoppgaver og ansvar.
Nødvendige kvalifikasjoner
- Vitenskapelig og/eller kunstnerisk kompetanse på minimum
førstekompetansenivå innenfor ett av instituttets fagområder
- Erfaring fra faglige og/eller faglig-administrative lederstillinger
- Erfaring fra arbeid med økonomi
Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk, og den som ansettes må beherske
norsk/et annet skandinavisk språk og engelsk skriftlig og muntlig ved
ansettelsestidspunktet.
Ønskede kvalifikasjoner
- Undervisningserfaring fra UH-sektoren
- Erfaring fra ledelse av prosjekter innen forsking og kunstnerisk utviklingsarbeid
- Utstrakt nasjonalt og internasjonalt nettverk innenfor instituttets fagområder
- Erfaring fra universitets- og høgskolesektoren generelt, og god kjennskap til
instituttets fagområder spesielt
Personlige egenskaper
- Gode samarbeidsevner
- En motiverende lederstil
- Evne til å tenke strategisk og nytt
- God gjennomføringsevne
- Kunne uttrykke seg godt både skriftlig og muntlig
Vi tilbyr
Varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig
samfunnsoppdrag
En stilling med utviklingsmuligheter i et miljø med mangfold
Moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
Fleksibel arbeidstid
Medlemskap i Statens pensjonskasse
Stillingen plasseres i Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.500, kode 1475
Instituttleder, kr. 915 000 – 1 100 00000. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere
lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
Generell informasjon
UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker
arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å
søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i
CV-en.
Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for
stillingen, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av
Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder.
Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil bli innhentet referanser etter
nærmere avtale med søkeren.
Det kan også bli foretatt bakgrunnssjekk for å verifisere opplysninger som framgår av
CV og tilgjengelige dokumenter. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke
fra søker, og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette. Du finner mer
informasjon om bakgrunnssjekk ved UiA her: Ansvarlighet i internasjonale ansettelser
og mottak av gjesteforskere.
Den endelige innstillingen vil være en helhetsvurdering basert på søknad, intervju,
referanser og eventuell bakgrunnssjekk.
I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den
offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal
offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.
Søknad
Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og
attester) sendes elektronisk, benytt linken «Søk stillingen».
Søknadsfrist: 26.02.2026
Kontaktinformasjon
For spørsmål om stillingen:
- Dekan Marit Wergeland, telefon 996 95 708, e-post marit.wergeland@uia.no
- Fakultetsdirektør Bente Guttormsen, telefon, 907 91 742, e-post
bente.guttormsen@uia.no
For spørsmål som gjelder søknadsprosessen:
- Seniorrådgiver Tone Elisabeth Furre, telefon 911 00 030, e-post
tone.e.furre@uia.no
