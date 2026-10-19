Storbandprisen 2026 til Pål Vinland i Ski Storband

– Vinland er brennende entusiastisk for miljøet og musikken som helhet, og har bidratt både til kunstnerisk utvikling, unike publikumsopplevelser og ikke minst til å rekruttere fremtidige musikanter, sier Norsk jazzforum om prisvinneren.

Musiker, organisator og styreleder i Ski Storband, Pål Vinland, ble hedret med Norsk jazzforums Storbandpris for 2026 under Lillestrøm Storbandfestival lørdag 17. oktober.

– Storbandmiljøet i Norge er bygd av ildsjeler som legger ned et enormt arbeid, sier styreleder i Norsk jazzforum, Ragnhild Menes.

– Storbandprisen hedrer dem som gjør denne innsatsen år etter år, ofte uten særlig oppmerksomhet. Pål Vinland har gjennom sitt engasjement vist hvilken forskjell én person kan gjøre for et helt miljø, og han er en svært verdig mottaker av Storbandprisen 2026.

Med Storbandprisen følger 25 000 kroner, som skal gå til et valgfritt formål som kommer storbandet eller storbandmiljøet til gode.

Slik begrunner Norsk jazzforum Storbandprisen 2026:

Etter sin inntreden i Ski Storband for over 20 år siden, har Pål Vinland ikke bare gjort en solid innsats som instrumentalist, han har også med den største selvfølgelighet glidd inn i rollen som organisator, prosjektleder og tilrettelegger. Årets prisvinner har tatt ansvaret for flere samarbeidsprosjekter som har bidratt både til å utvikle storbandet musikalsk, til å sette storbandet på kartet, til å lage unike publikumsopplevelser og ikke minst til å være med på å rekruttere fremtidige musikanter. Pål Vinland er brennende entusiastisk for miljøet og musikken som helhet, og er ikke en ukjent figur i en rekke storbandkretser rundt om, blant annet har han i flere år sittet i Norsk jazzforums storbandutvalg.

Årets prisvinner er målrettet og driftig, og i tillegg til å være pådriver for et givende samarbeid med Shannon Mowday og AOJO, også initiert prosjekter der storbandet har stått på scenen med artister som Majken Christiansen, Stina Stenerud og Silje Nergaard.