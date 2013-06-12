Søker låtskrivertalent

Er du Norges største låtskrivertalent? Trondheim Calling Song:Expo lyser ut konkurranse.

Låtskrivercampen Trondheim Calling Song:Expo gir deg mulighet til å skrive musikk med noen av verdens største hitskapere i slutten av juni.

Én plass i campen er forbeholdt Norges største låtskrivertalent — som du kan konkurrere om å være, gjennom å sende inn en innspilling av den beste låten du har laget, samt noen ord om deg selv.

— Det vi ser etter er låtskriverteft og eksportpotensial, samt at du virkelig er innstilt på å gripe denne unike sjansen, sier prosjektleder Leiv Aspén.

— Nøkkelen for å lykkes på campen er at man er innstilt på hardt arbeid, men samtidig ha det gøy. Energien og kreativiteten som forløses når alle disse låtskriverne møtes denne uka er overveldende.

Fristen for å sende inn bidrag er 16 juni. En jury bestående av fagpersoner vil vurdere alle bidrag og kåre en vinner mandag 17. juni. Campen arrangeres i perioden 23. juni-1.juli.

Jobber i team

Trondheim Calling Song:Expo ble lansert i 2011, som Norges første låtskrivercamp i sin størrelse. I løpet av sitt andre leveår ble campen etablert som verdens største låtskrivercamp, og er i følge Aspén anerkjent av delegater og deltakere som Nordens viktigste, nye samlingssted for denne delen av bransjen.

Campen går ut på at profesjonelle sangsnekkere møtes for å jobbe intenst sammen med å lage ny musikk.

Deltakerne settes sammen i små team som rullerer underveis, og det skrives etter såkalte ”leads” levert av plateselskapene, det vil si konkrete oppdrag om hva slags type låter som er ønskelig å få levert.

Første delen av campen, 23.-26 juni, er nasjonal, mens andre del er internasjonal (28.juni-1. juli). Låtskrivertalentet som plukkes ut inviteres til å være del av den internasjonale campen. Vinneren får overnatting, frokost/lunsj hver dag, deltakelse på den offisielle festmiddagen til slutt hvor alle bidragene blir spilt opp for A&R’s og publishere fra hele verden, samt delta under foredrag med verdenskjente produsenter, låtskrivere og bransjefolk.

— Dere arrangerte låtskriverkonkurranse også i fjor, hva var erfaringen fra dette?

— I fjor vant produsentduoen Kontaktor, som i ettertid virkelig har fått fart på sakene. I skrivende stund har de vært A-listet på NRK P3 i to måneder med en av låtene de skrev under campen i fjor. Låta har også høy rotasjon på et tjuetalls radiokanaler i andre land, og har åpnet unike vinduer for duoen med tanke på videre satsning internasjonalt. -

— Utfordringen for den som ikke tidligere har skrevet på et høyt internasjonalt nivå er ofte tempoet og intensiteten, men her leverte Kontaktor med glans, sier Aspén.

Campen samler 50 av verdens største låtskrivere, hvor ca halvparten er norske og resten utenlandske delegater. Blant deltakerne er låtskrivere som har skrevet med og for bl.a. Lady GaGa, Will.I.Am, The Neptunes, Franck Ocean, Kate Perry, N.E.R.D., LMFAO.

Deltakerlisten til Song:Expo 2013 blir sluppet i neste uke.

Kontaktors A-listelåt «Stockholm Syndrome»ble skrevet sammen med Katrin Fröder og er utgitt under artistnavnet KISH. Låta er,re-produsert i samarbeid med den norske EDM-duoen CLMD.