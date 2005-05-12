Øvingsromdebatten: Hvor er ungdommen?

Mens det kjempes hardt for kommunal oppmerksomhet rundt øvingsrom-prosjektet på Schaus plass, er kapasiteten til ett av byens andre øvingsrom-tilbud, Stovner Rockefabrikk, sprengt. I dette innlegget til Ballade ønsker nestlederen for Stovner Rockefabrikk, Oddbjørn Remi Brevik, Vørterhuset velkommen, samtidig som han etterlyser et større engasjement fra de som faktisk trenger et sted å øve: – Jeg skulle likt å sett et initiativ fra de som virkelig sliter med å finne seg øvingslokaler. Hvor er ungdommene og bandene i denne debatten? Rock’n Roll handlet en gang i tiden om opprør og generasjonskløft. Hvor er fanene og plakatene og demonstrasjonstogene hvor man roper om nye øvingslokaler?, spør Brevik.

Av Oddbjørn Remi Brevik, nestleder/teknisk ansvarlig, Stovner Rockefabrikk

Jeg følger med iver og stor interesse med på debatten om nye øvingslokaler i Vørterhuset på Grünerløkka i Oslo. Et særdeles spennende prosjekt er i emning. Jeg har siden 2000 jobbet som nestleder/teknisk ansvarlig på Stovner Rockefabrikk. Over 5 år av mitt liv har jeg brukt til å gi ungdom en øvingsplass og mestringsarena hvor de kan utøve og utfolde sine musikalske interesser. Her har ungdom en unik mulighet til å møte de profesjonelle artistene i døra.

Godt tilbud, lange ventelister

Stovner Rockefabrikk er nemlig noe mer en et aktivitetshus for ungdom. Vi tilbyr Norges rimeligste pre-produksjonslokale til profesjonelle artister og band som vil øve før turneen eller konserten. Vi har et av Norges rimeligste lydstudioer, 3 øverom for band med full backline, 1 midi/datarom med det man trenger av lydkort, lydmoduler og programvare. Ukentlig øver mellom 30 og 40 band. Vi har instrumentalkurs i bass, gitar, trommer, sang og ventelister som vi ikke vil klare å innfri de neste to årene som kommer.

Selvfølgelig vil jeg stille meg velsignende til et slikt prosjekt som Vørterhuset, men det er andre ting som kommer i skyggen av debatten som jeg mener bør komme fram. Det er flere årsaker til at vi har lange ventelister og ikke minst en aktivitet som man for noen år siden bare kunne drømme om. Vi har hver uke mellom 160-200 ungdommer og voksne som øver regelmessig og kapasiteten er så å si sprengt. I disse idoltider finnes det vel knapt en ungdom som ikke ønsker å bli popstjerne.

Dyr musikkundervisning

Etter at taket for prissettingen av undervisning i kulturskolen ble fjernet for et par år siden har vi merket en enorm pågang fra både foreldre og ungdom som ønsker å melde seg på kurs hos oss. Jeg er forundret over at det ikke har vært noen debatt rundt dette? Prisene for å gå på kommunale musikk- og kulturskoler er jo eventyrlige. Hvem kan forvente at man skal betale 3.200,- kroner i året for å lære å spille gitar? Tydeligvis blir det godtatt for etter som jeg forstår har også musikk- og kulturskolen stor pågang på sine kurs. Sammenlignet med musikk- og kulturskolen ligger vi på under halvparten av prisen og vi blir derfor et rimelig alternativ for de som ønsker musikkundervisning. Det er mulig dette er en avsporing av debatten om Vørterhuset og med fare for å bite oss selv i halen kan jeg opplyse om følgende: Det koster 500,- kroner i halvåret å øve i band hos oss. Det koster 900,- kroner i halvåret å gå på instrumentalkurs hos oss. Det koster 150,- kroner pr. time i vårt lydstudio. Stovner Rockefabrikk ligger 20-30 minutter unna Oslo S med T-bane, 10-15 minutter med bil.

Det hjelper å mase

I min ungdomstid øvet jeg selv i en militærbunkers til sivilforsvaret etter å ha kranglet med kultursjefen i så lang tid at han til slutt ble så lei av meg at han banka på nabokontoret og spurte om de hadde noen lokaler ledige. Det endte opp med sivilforsvarets bunkers med eggekartonger på veggene. Dette ble den spede begynnelse på det som senere kom til å hete Fauske Musikkverksted. Ting har endret seg på 15 år og her sitter jeg på Stovner Rockefabrikk med lydtette rom, lydstudio og pre-produksjonslokale og en medlemsmasse som er enorm på et relativt lite hus. I landlige omgivelser med golfbane og fotballbane som nærmeste nabo kan vi faktisk støye så mye vi bare vil.

Håper å utvide

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Min visjon for framtiden ville vært å bygge ut Stovner Rockefabrikk, økt romkapasiteten til det firedobbelte, åpent tilbud i helgene med ansatte tilstede og ikke minst en T-bane som tok halvparten så lang tid som den gjør i dag. Inntil videre er Stovner Rockefabrikk et fantastisk alternativ. Vi er et kommunalt byomfattende tiltak og er dermed et tilbud som omfatter hele Oslo.

I og med at Stovner Rockefabrikk stadig vekk blir nevnt i denne debatten kan det jo være greit å få et innblikk i hva Stovner Rockefabrikk er. I dette innlegget har jeg skissert noe av det vi gjør. Vi gjør også mye mer som jeg ikke skal gå nærmere inn på her, men jeg kan nevne Den kulturelle skolesekken, skoleundervisning, klubbkonserter, Musikkens Dag, Lydexpressen osv. Mer informasjon kan finnes på www.stovnerrockeklubb.com .

Hvor er ungsommen?

Jeg har selv vært på Fryshuset i Stockholm og sett med egne øyne på det fantastiske tilbudet de har skapt der. Min første tanke var at dette hadde vært utrolig gøy å fått til i Oslo. Kanskje er Vørterhuset første steg på veien, og selv om dette i framtiden vil bli en slags ”konkurrent” ser jeg med spenning fram til å se resultatene av arbeidet. Men i den pågående debatten lurer jeg på følgende: Hvor er ungdommene og bandene i denne debatten? Rock’n Roll handlet en gang i tiden om opprør og generasjonskløft. Hvor er fanene og plakatene og demonstrasjonstogene hvor man roper om nye øvingslokaler? Jeg skulle likt å sett et initiativ fra de som virkelig sliter med å finne seg øvingslokaler. Jeg skulle likt å sett at det var ungdommen selv som sto på trappene til kulturbyråden og forlangte øvingslokaler.

Alt dette selvfølgelig med den største respekt til initiativtakerne til prosjektet. Jeg vil derfor avslutte med å gi honnør til dem som har satt i gang prosjektet og benytte anledningen til å ønske Vørterhuset velkommen.

Fra en som daglig jobber med ungdom, musikk, instrumentalundervisning, øverom, lydstudio, pre-produksjon, konserter og lignende; behovet for øvingslokaler er absolutt til stede.

Stovner Rockefabrikk tilbyr som en regel én øvingsøkt på to og en halv time per uke per band. Kapasiteten er for tiden sprengt, med lange ventelister. Det finnes allikevel noen ledige enkelttimer for de som måtte være interesserte.