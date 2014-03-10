Populærmusikk

Highasakite, Atlanter og Farao til Tyskland

10.03.2014
- Red.

I april viser Øyafestivalen og Music Norway frem de norske artistene i Hamburg og Berlin.

Øyafestivalen ønsker å fremme både festivalen og norsk musikk internasjonalt og arrangerer årlig arrangementer i det de ser som viktige musikkmarkeder.

I februar spilte Mikhael Paskalev og Proviant Audio to kvelder i London, mens Highasakite, Atlanter og Farao nå blir med på to konserter i Tyskland, i henholdsvis Hamburg og Berlin. Med det er Øyafestivalens Tysklandssatsning utvidet til to dager.

I Tyskland er festivalen Melt! og magasinet Intro samarbeidspartnere og konsertene filmes og streames av den europeiske kulturkanalen Arte TV, som sender i fransk- og tysktalende land.

Konsertene skjer
22. april i Hamburg på Uebel & Gefährlic
23. april i Berlin på Bi Nuu

