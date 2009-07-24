Notodden hyller Hovig

24.07.2009
- Red.

Bluesfestivalens åpningskonsert tilegnes radiolegende Geir Hovig.

Et rykte vil ha det til at bluesen til grader preger kulturen på «Tødden» at verbet «å bluse» er blitt en del av dagligtalen. Ballade applauderer i så fall og slår samtidig fast at: den 22. versjonen av festivalen braker løs torsdag 30.

Åpningskonserten tilegnes den største bluesentusiasten i norsk musikkliv i moderne tid, Geir Hovig, mest kjent for sin innsats i programmene Eldorado og Hovigs Hangar.

Det blir feiring av livet hans, med musikken han elsket, av og med et eksklusivt utvalg festivalartister og direktesending i NRK P1 med hans kollegaer Robert Sætervik og Bård Ose som programledere.

Notodden Bluesfestival ble knutepunktfestival for to år siden. På artistlisten under åpningskonsterten står (foreløpig):

Knut Reiersrud (N)

Reidar Larsen (N)

Trudy Lynn (USA)

Rita Engedalen (N)

Haddy N’jie (N)

Margit Bakken (N)

Super Chikan (USA)

Homemade Jamz Blues Band (USA)

Trampled Under Foot (USA)

Konserten er gratis, åpen for alle og finner sted på Bluestown stage, Notodden torg, torsdag 30. juli kl 1800.

Fra plakaten de fire påfølgende festivaldagene saker vi: Bjørn Berge, Pateys Pipe, Dwayne Dopsie & the Zydeco Hellraisers, Margit Bakken og Noora Noor.

Fler på festivalens nettsider.

