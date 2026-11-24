Oslo Nyes usedvanlige musikalkvintett tolker utallige roller i det som må være årets villeste, mest absurde og helt geniale musikal-première – om Arne Treholt og livets mange gråsoner.

Først kom Makta, tv-serien om Arbeiderpartiet. Så fikk vi både Europavisjonar, Ingen kommentar – og nå noe såpass usedvanlig som en nyskrevet musikal om spiondømte Arne Treholt. Hvem skulle trodd at det kunne bli både svært morsomt og oppleves som høyaktuelt?

Et kompakt syngende og dansende ensemble med ekstremt god timing og overskudd gjør denne musikal-opplevelsen svært severdig. Når også musikerne bidrar med både saftige improvisasjoner og vibrerende tilstedeværelse, er det bare å innfinne seg i Oslo Nyes storstue.

Byråkrat-humor

Dette er en musikal som passer for mange ulike målgrupper:

For deg som er byråkrat, vil scenene med Jens Evensen, spilt av stilsikre og urkomiske Karoline P. U. Schau, garantert kile lattermusklene. Har du noen gang forestilt deg at den diplomatiske prosessen som ledet frem til Gråsone-avtalen kunne bli til et fengende musikal-nummer?

Er du ansatt i UD og litt lei av fokuset på utenrikstjenesten for tiden? Da kan du jo ta deg en pause fra granskinger – og bli minnet om at alt ikke var bedre før i tiden…

For deg som tilhører politikken, er det suverent å bli minnet om Treholts posisjon i Arbeiderpartiet, motstanden han møtte fordi han ville gå fortere fram enn de fleste andre, men også hvordan han kunne operere som han gjorde. Det minner unektelig en hel del om andre toppdiplomaters fremferd, mye omtalt etter de siste års Epstein-avsløringer. Treholt er for øvrig helt suverent fortolket av Sindre Postholm.

Er du i pressen, vil du kose deg (og kanskje også overraskes over) portrettet av Kari Storækre, ektefellen som både ble forsmådd, men som også var delaktig i å bygge Treholts posisjon – skal vi tro denne fremstillingen. Storækre spilles av Henriette Faye-Schjøll, som også er tekst-ansvarlig. Og for en tekst! Her er det rap-linjer, allitterasjoner, allusjoner, Ibsen, diplomat-språk og partiprogram i skjønn forening.

Er du først og fremst interessert i musikaler for musikkens skyld, vil du heller ikke bli skuffet. Peder Varkøys komposisjoner spenner fra det fengende til det mørke elektroniske, og musikerne Aleksander Sjølie, Andreas Stoltenberg Granerud, Kristofer Staxrud, Morten Michelsen og Varkøy selv er deltakende ensemble-spillere som bidrar til både dybde og fremdrift.

Og for deg som bare vagt minnes hvem Arne Treholt var, eller overhodet ikke har noe forhold til spion-historien, er det bare å benke seg. For her får du et lite stykke norsk nærhistorie, interessant fortolket av «folk som ikke var der».

Mesterlige i mange roller

Det er mange høydepunkter i musikalen. Hver av skuespillerne viser et imponerende spenn der de går ut og inn av de mange ulike rollene de manifesterer.

For denne anmelder er to av høydepunktene Gunnar Eirikssons tangoduett som den sovjetiske mesterskurken Titov og Ingvild Holthe Bygdnes fremragende iscenesettelse av POT-sjef Ørnulf «Ørnen» Tofte.

Men bærende gjennom hele forestillingen er Sindre Postholm som en syngende, joggende, sjarmerende og utålmodig hovedperson Arne Treholt. Mesterlig spilt. Det er tydelig at Postholm har lyttet mye på opptak av Treholt selv, og har gjort hans særpreg til sitt eget.

Første akt er suveren. Hvis andre akt holdt det samme tempoet, ville det ha blitt toppscore for musikalen Treholt. Men i andre akt er det noen scener som kunne ha vært strammet ytterligere inn, monologen mot slutten er i overkant svulstig.

Mer politisk satire

Uansett: En fullstendig tullete idé (Runar Hodnes) blir til en usedvanlig vellykket musikal. Det synges og danses godt. Scenografien er også vidunderlig, sovjet-grå og byråkrat-firkantet.

Og vi kan bare glede oss over at nye generasjoner teater- og serie- og filmskapere finner glede i å utvikle den politiske satiren. Det er mer å ta av. Sørg nå for at ensemblet på Oslo Nye får fulle saler fremover. Dette vil du ikke gå glipp av.

Anmeldelsen er skrevet av Veslemøy H. Østrem i rollen hun hadde som sjefredaktør i Altinget.no. Teksten ble publisert der 8. september 2026, som den siste artikkelen under Altingets virksomhet i Norge. Ballade republiserer anmeldelsen med tillatelse fra både Østrem og eieren av Altinget.no, danske Altinget.

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