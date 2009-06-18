Kunstmusikk

Musikalsk fantasysuksess

18.06.2009
- Red.

70 tyske musikere + en norsk komponist + en norsk saksofonist = Wunderbahr, i følge tysk presse.

Både Göttinger Tageblatt og Nassauische Neue Presse skryter av urframføringen av Martin Rombergs saksofonkonsert «The Tale of Taliesin» i Göttingen 12.juni.

«En fantasyfilm som på vidunderlig måte spiller seg ut i toner», skriver Göttingen Tageblatt.

Ola Asdahl Rokkones, som framførte verket med Akademische Orchester-Vereinigung Göttingen, har ennå ikke landet helt etter konserten.

– Publikum var over seg av begeistring, det var utrolig sterkt å kunne spille i en slik setting, skriver Rokkones, i en epost til Ballade.no.

Ola Asdahl Rokkones (med saksofon) og Martin Romberg høster tysk applaus. (Foto: Daniel Fuchs)

Daniel Fuchs)

Konserten solgte ut to fulle hus i universitetsaulaen i sentrum av Göttingen.

Linker til omtalene:

Göttinger Tageblatt

Naussauische Neue Presse

Limburger Orchesterfestival

Komponist Martin Romberg beskriver selv verket som et symfonisk dikt for altsaksofon og orkester.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

