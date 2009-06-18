Musikalsk fantasysuksess
70 tyske musikere + en norsk komponist + en norsk saksofonist = Wunderbahr, i følge tysk presse.
Både Göttinger Tageblatt og Nassauische Neue Presse skryter av urframføringen av Martin Rombergs saksofonkonsert «The Tale of Taliesin» i Göttingen 12.juni.
«En fantasyfilm som på vidunderlig måte spiller seg ut i toner», skriver Göttingen Tageblatt.
Ola Asdahl Rokkones, som framførte verket med Akademische Orchester-Vereinigung Göttingen, har ennå ikke landet helt etter konserten.
– Publikum var over seg av begeistring, det var utrolig sterkt å kunne spille i en slik setting, skriver Rokkones, i en epost til Ballade.no.
#gallery-13 {
margin: auto;
}
#gallery-13 .gallery-item {
float: left;
margin-top: 10px;
text-align: center;
width: 33%;
}
#gallery-13 img {
border: 2px solid #cfcfcf;
}
#gallery-13 .gallery-caption {
margin-left: 0;
}
/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
Ola Asdahl Rokkones (med saksofon) og Martin Romberg høster tysk applaus. (Foto:
Daniel Fuchs)
Konserten solgte ut to fulle hus i universitetsaulaen i sentrum av Göttingen.
Linker til omtalene:
Komponist Martin Romberg beskriver selv verket som et symfonisk dikt for altsaksofon og orkester.