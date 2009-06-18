Musikalsk fantasysuksess

70 tyske musikere + en norsk komponist + en norsk saksofonist = Wunderbahr, i følge tysk presse.

Både Göttinger Tageblatt og Nassauische Neue Presse skryter av urframføringen av Martin Rombergs saksofonkonsert «The Tale of Taliesin» i Göttingen 12.juni.

«En fantasyfilm som på vidunderlig måte spiller seg ut i toner», skriver Göttingen Tageblatt.

Ola Asdahl Rokkones, som framførte verket med Akademische Orchester-Vereinigung Göttingen, har ennå ikke landet helt etter konserten.

– Publikum var over seg av begeistring, det var utrolig sterkt å kunne spille i en slik setting, skriver Rokkones, i en epost til Ballade.no.

#gallery-13 {

margin: auto;

}

#gallery-13 .gallery-item {

float: left;

margin-top: 10px;

text-align: center;

width: 33%;

}

#gallery-13 img {

border: 2px solid #cfcfcf;

}

#gallery-13 .gallery-caption {

margin-left: 0;

}

/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Ola Asdahl Rokkones (med saksofon) og Martin Romberg høster tysk applaus. (Foto:

Daniel Fuchs)

Konserten solgte ut to fulle hus i universitetsaulaen i sentrum av Göttingen.

Linker til omtalene:

Göttinger Tageblatt

Naussauische Neue Presse

Limburger Orchesterfestival

Komponist Martin Romberg beskriver selv verket som et symfonisk dikt for altsaksofon og orkester.