Kunstmusikk

Millionoverskudd i Olavsfestdagene

Publisert
24.01.2012
Skrevet av
Carl Kristian Johansen

Hadde inntekter på nesten 30 millioner kroner i 2011.

Olavsfestdagene i Trondheim gikk med et overskudd på én million kroner i 2011. Årsregnskapet viser også at de totale driftsinntektene for 2011 var på 28,8 millioner kroner.

I 2008 gikk Olavsfestdagene, som er knutepunktfestival, , og samme år ble det tatt opp et lån på fem millioner kroner som skal nedbetales på fem år.

Det ble solgt 36 000 billetter som stod for 7,8 millioner av inntektene i 2011. Nidarosdomen hadde over 30 000 besøkende og i tillegg besøkte tilnærmet 100 000 mennesker Historisk Marked i Borggården med barneaktiviteter og gratisarrangementer.

Olavsfestdagene skal feire 50 års jubileum i 2012.

Festivaler

Randi Wenche Haugen 08/Foto: Olavsfestdagene

Olavsfestdagene 6.8 millioner i underskudd

OLAVSFESTDAGENE: Styret i Olavsfestdagene medgir at årets underskudd skyldes mangelfull kostnadskontroll og svikt i interne rutiner. Styreleder i Olavsfestdagene, Trude...

Blå

Bort fra båser og sjangre

Hvordan jobber den nå 20 år gamle konsertscenen og klubben Blå med egen profil og bookingplan?

Oslo Filharmonien i

– Kritikken er litt vrang

Mener Morgenbladets kulturredaktør om Erling Guldbrandsens kritikk av bruk av journalister i ”Kår en klassiker”. Han viser til at det...

Thomas Ryjord, daglig leder i Trondheim Calling

Ryjord slutter som Trondheim Calling-leder

Regionfestivalen med showcaser og bransjetreff søker etter ny daglig leder.