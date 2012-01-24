Millionoverskudd i Olavsfestdagene

Hadde inntekter på nesten 30 millioner kroner i 2011.

Olavsfestdagene i Trondheim gikk med et overskudd på én million kroner i 2011. Årsregnskapet viser også at de totale driftsinntektene for 2011 var på 28,8 millioner kroner.

I 2008 gikk Olavsfestdagene, som er knutepunktfestival, , og samme år ble det tatt opp et lån på fem millioner kroner som skal nedbetales på fem år.

Det ble solgt 36 000 billetter som stod for 7,8 millioner av inntektene i 2011. Nidarosdomen hadde over 30 000 besøkende og i tillegg besøkte tilnærmet 100 000 mennesker Historisk Marked i Borggården med barneaktiviteter og gratisarrangementer.

Olavsfestdagene skal feire 50 års jubileum i 2012.