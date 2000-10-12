Kunstmusikk

Kulturbudsjettet: Norsk Komponistforening på banen

12.10.2000
Glenn Erik Haugland

Norsk Komponistforening sendte sist fredag ut et brev til Stortingets komité for Familie, Administrasjon og Kultur. Her uttrykker Norsk Komponistforening sin beklagelse over nedskjæringene til Norsk Kulturfond og Fond for lyd og bilde, og mener at dette blant annet vil føre til færre nye verker av norske komponister, og at mindre norsk musikk blir innspilt.

I det nå åpne brevet til Stortingskomitéen heter det:

Vedrørende Regjeringens forslag til statsbudsjett

Norsk Komponistforening vil i anledning regjeringens fremleggelse av statsbudsjettet med dette be om et snarlig møte for å belyse vilkårene for det profesjonelle musikklivet i Norge, samt å diskutere betingelsene for nyskaping med tanke på bygging av et nytt operahus i Norge.

Norsk Komponistforening har med beklagelse registrert at Kulturdepartementet i årets forslag til statsbudsjett hverken har hevet antallet nye arbeidsstipend til kunstnere, eller lagt inn føringer for hvordan disse skal fordeles kunstnergruppene i mellom. I et brev til Stortinget datert 24.2.00 påpekte vi hvor uheldig dagens ordning slår ut både i forhold til skapende musikkunstnere spesielt og profesjonelle musikere generelt. Sett i lys av tidenes største kulturpolitiske satsning noensinne, bygging av et nytt operahus, er dette etter vår oppfatning lite fremtidsrettet politikk. Norske komponister og musikere er selve garantistene for at en slik satsning vil lykkes. Dette forutsetter imidlertid en målrettet kulturpolitisk strategi i form av flere arbeidsstipend til komponistene av kunstmusikk som er de eneste som er i stand til å gi et nytt operahus et nyskapende innhold.

Vi er levende opptatt av at Den Norske Opera gis muligheter til å fornye seg, og er derfor glade for at departementet i sitt budsjettforslag har vektlagt nettopp dette i forbindelse med en økning i bevilgningene til DNO. Vi er imidlertid opptatt av at satsningen på Operatoriet (se vedlagte brosjyre) formaliseres som en del av Operaens ordinære drift, enten ved en direkte øremerking av midler til prosjektet eller en sterkere politisk føring fra Stortinget. Vi er også opptatt av at DNO gis muligheter til å finansiere flere nye verk av norske komponister.

Vi finner det meget betenkelig at departementet har funnet inndekning til sine prioriteringer ved å skjære ned i midler til fri kunstskaping med tilsammen 9 millioner (kutt med 4 millioner til Norsk Kulturråd og 5 millioner til Fond for lyd og bilde, tidligere Kassettavgiftsfondet). Dette er en prioritering som vil skade det ikke-institusjonelle musikklivet, og som blant annet vil føre til færre nye verker av norske komponister og at mindre norsk musikk blir innspilt. En manglende økning på tilskuddet til frie sceniske grupper vil i tillegg svekke uavhengige produksjonsmiljøer innen opera, og føre til at færre nye norske operaer blir oppført. Igjen en politikk som er lite visjonær med tanke på de utfordringer som vi står overfor innen dette feltet.

Vi ser frem til et konstruktivt møte.

Med vennlig hilsen

Norsk Komponistforening

Relaterte saker

Glenn Erik Haugland

En lykkelig, hardhudet tulling

Glenn Erik Haugland er president i Norsk Komponistforening, og fyller førti år tirsdag 29. mai. I dette store intervjuet karakteriserer...

Flere saker

Fra Into The Great Wide Open, Romain Tardy, Foto Marleen Annem

Musikkens miljøpolitiske makt

Miljøpolitiske fakta bevegar ikkje menneske, men musikk gjer. Under årets Sørveiv i Kristiansand fekk vi eit innblikk i korleis musikkindustrien...

20190223 Spidergawd rockefeller Foto Marta Anna Løvberg

Festivalene prioriteres foran helårsarrangører

De populære festivalene: Forskeren forklarer hvordan de stikker av med dobbelt så mange millioner som helårsarrangørene.

Slakteriet Scene i Hammerfest har fått over en halv million kroner fra Kulturrom til å oppdatere og utbedre det lydtekniske utstyret

15,2 millioner til kulturrom over hele landet

Kulturrom fikk inn rekordmange søknader om tilskudd, selv i en tid med usikker fremtid for store deler av kultur-Norge. I...