Haltli med Nordheim-utgivelse

Arne Nordheims stykker for akkordeon samlet for første gang.

Akkordeonist Frode Haltli har gått tilbake til de opprinnelige partiturene til Arne Nordheim for å skaffe seg et fortolkningsmessig rom for seg selv.

Med seg på albumet SPUR har Haltli Hans-Kristian Kjos Sørensen, perkusjon, og Raoul Björkenheim på elektrisk gitar.

Kringkastingsorkesteret (KORK) under ledelse av Christian Eggen er også med på SPUR.

Utgivelsen markeres med konsert i Oslo Domkirke 10. november med KORK og orkesterets nye sjefsdirigent Miguel Harth-Bedoya.

Haltli spiller også SPUR under Huddersfield Contemporary Festival sammen med Scotish Symphony Orchestra.