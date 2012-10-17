Hoem + Lauv

= høstjazz på Victoria

Og dermed er vi halvveis gjennom jazzhøsten. Kveldens Uhørt-konsert er den fjerde av syv kvelder i Victoria Nasjonale Jazzscenes konsertserie for unge jazztalenter på denne siden av jul.

Denne gangen er det Ine Hoem solo og Lauv Trio som representerer jazzens fremtid.

Hoem har tidligere gjort seg kjent i flere ulike ensembler, som Pelbo, Ine&Peder, og Something Wonderful, men i kveld gjør hun sin solodebut, med bare egen stemme og elektronikk.

Lauv trio er på nippet til å gi ut plate, som etter planen skal komme ut på ABC Tunes til våren, og har blant annet turnert på Færøyene.

Konserten begynner klokken 20 og er gratis.