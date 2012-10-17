Jazz

Hoem + Lauv

17.10.2012
- Red.

= høstjazz på Victoria

Og dermed er vi halvveis gjennom jazzhøsten. Kveldens Uhørt-konsert er den fjerde av syv kvelder i Victoria Nasjonale Jazzscenes konsertserie for unge jazztalenter på denne siden av jul.

Denne gangen er det Ine Hoem solo og Lauv Trio som representerer jazzens fremtid.

Hoem har tidligere gjort seg kjent i flere ulike ensembler, som Pelbo, Ine&Peder, og Something Wonderful, men i kveld gjør hun sin solodebut, med bare egen stemme og elektronikk.

Lauv trio er på nippet til å gi ut plate, som etter planen skal komme ut på ABC Tunes til våren, og har blant annet turnert på Færøyene.

Konserten begynner klokken 20 og er gratis.

William Kristoffersen, Heid Stavrum og Finn Tokvam på Nasjonalbibliotket Foto: Eskil Olaf Vestre

Nei, så kultivert du har blitt

Ole Ivars og danseband har de siste årene blitt tatt inn i den finkulturelle varmen. Likevel blir ikke akademikerkollegaene til...

Nisjemaskinene

Når nisjene drukner i den hit-dominerte musikkstrømmen på nettet, svarer underskogmarkedet med et rungende gjør det selv. Den ledende direkte-til-fansen-tjenesten...

Mayhem – Jørn Stubberud og journalist og forfatter Harald Fossberg

Mayhem: 40 år med totalt jævla armageddon

Samtale og historiefortelling med Jørn «Necrobutcher» Stubberud og journalist Harald Fossberg på Deichman Bjørvika på selveste Kr. himmelfartsdag.