Aagre til Australia

Frøy Aagre lanserer sitt nye album på tre av Australias store jazzfestivaler.

Saksofonist og komponist Frøy Aagre har nettopp gitt ut album med sitt nye sjangeroverskridende prosjekt Frøy Aagre Electric.

Albumet har elementer fra både pop, rock, elektronika og jazz. Det er Aagres fjerde album og markerer et tydelig stilistisk skifte hos Aagre med låter som grenser til pop og elektronika.

Lanseringen skjer på hennes tredje turne i Australia, med konserter ved Jazz Music Institute i Brisbane, Wangaratta Jazzfestival i Wangaratta og SIMA — Sidney International Women’s Jazz Festival.

Konserten i Wangaratta overføres direkte på Australias statlige radiokanal ABC Radio.

Med i Frøy Aagre Electric (etablert i 2012) er Andreas Ulvo, tangenter og Jonas Barsten trommeslager.