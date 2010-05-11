Jazz i sommersol

Også denne sommeren samles fremtidens norske jazz i Søgne.

Helt siden midt på 1970-tallet har det vært arrangert sommerkurs i jazz i Norge. Gitaristen Knut Værnes var på sitt første i 1976, sammen med flere andre som idag er etablerte norske jazznavn. Siden 1989 har han vært instruktør og administrator, først på oppdrag fra Norsk Jazzforum, før han ifjor tok over arrangementet sammen med Torgrim Sollid.

Årets kurs går fra 1 – 8 august, som vanlig på Agder Folkehøgskole i Søgne.

Det meste følger i følge Værnes en velprøvd oppskrift. Nye av året er imidlertid bassinstruktør Ole Morten Vågan (MOTIF, Redman, Brunborg, Bugge W.) og saksofoninstruktør Fredrik Ljungkvist (Atomic, Yun Kan 5).

Instruktør og administrator Knut

Værnes

Instruksjonen foregår både i band, som i utgangspunktet jobber sammen hele kursuka, og hovedinstrument. I tillegg skal noen av instruktørene etter planen presentere ulike temaer innen jazzen som de er spesielt opptatt av.

Søgne 2009. (foto: Knut Værnes)

Informasjon om krav til søknaden og fullstendig instruktørliste finnes på Sommerkursene.no.