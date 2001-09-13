Bransjen

Satser på artistportal

13.09.2001
Øyvind Holen

Stavanger-selskapet Showlink.no håper å samle artist-Norge til ett nettrike, og 18. september inviteres det til gratis seminar for arrangører i Oslo. – Hensikten er å øke oppdragsmengden for artistene ved å gjøre underholdning lett tilgjengelig for firmaer, julebord og lignende, sier daglig leder Knut Inge Dale.

Showlink tar seg ikke betalt for registrering på nettsiden, men tar 250 kroner i provisjon for hver jobb artistene skaffer seg via nettstedet.

Det vi tilbyr, er et godt verktøy. Vi ønsker å gjøre verktøyet så lett som mulig å administrere for brukere og artister, sier daglig leder Knut Inge Dale til Stavanger Aftenblad.

Mandag 18. september inviterer Showlink til gratis seminar for underholdningskjøpere og arrangører i Oslo.

Siden starten i mars har over 250 artister registrert seg på Showlinks websider, og selskapet satser på å øke til 500 artister i løpet av september. Selskapet har beregnet at det trenger rundt tusen navn i registeret for å gå rundt. Blant artistene som har registrert seg er Bertine Zetlitz, Black Debbath, Arne Benoni, Reidar Larsen og Bal Musette.

Foruten Dale er Roger Andre Lid, Geir-Ove Hagen og Musikkpraksis AS knyttet til selskapet. Hjemmesidene til nettportalen finner du her.

