Penger bak portene

Ny metalfestival åpner med å dele ut midler fra fond.

Hole in the Sky-festivalen i Bergen ble arrangert for siste gang i 2011. Det var stiftelsen Erik Brødreskifts Minnefond som stod bak gjennomføringen av festivalen i tolv år.

Nå skal den nystartede festivalen Beyond the Gates dele ut midler fra minnefondet på åpningsdagen 23. august. Midlene kommer fra overskuddet Hole in the Sky genererte. Ideen er at pengene skal føres tilbake til miljøet som støttet festivalen, og 40 000 kroner blir delt ut til fire aktører.

Beyond the Gates skjer i perioden 23. – 25. august.