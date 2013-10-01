Ny direktør for Ringve Musikkmuseum

Ivar Roger Hansen tiltrer stillingen ved nyttår.

Musikkmuseets nye direktør er i dag leder for Petter Dass-museet hvor han har vært ansvarlig for realiseringen av det nye museumsbygget og utvikling av museet.

Hansen er utdannet cand.philol. innen musikkvitenskap og i gang med et doktorgradsarbeid tilknyttet universitetet i Tromsø. I tillegg har han musikkutdanning fra lærerhøgskolene i Hamar og Bergen, hovedfaget tok han i Trondheim.

Han har tidligere vært studierektor i Norsk Musikkråd, avdelingsleder ved lyd- og bildearkivet ved Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana, nestleder i Norsk Kulturråd og leder av rådets musikkutvalg.