Ny direktør for Ringve Musikkmuseum

01.10.2013
- Red.

Ivar Roger Hansen tiltrer stillingen ved nyttår.

Musikkmuseets nye direktør er i dag leder for Petter Dass-museet hvor han har vært ansvarlig for realiseringen av det nye museumsbygget og utvikling av museet.

Hansen er utdannet cand.philol. innen musikkvitenskap og i gang med et doktorgradsarbeid tilknyttet universitetet i Tromsø. I tillegg har han musikkutdanning fra lærerhøgskolene i Hamar og Bergen, hovedfaget tok han i Trondheim.

Han har tidligere vært studierektor i Norsk Musikkråd, avdelingsleder ved lyd- og bildearkivet ved Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana, nestleder i Norsk Kulturråd og leder av rådets musikkutvalg.

Flere saker

Torstein Tvedt Solberg (Ap) / Anne Beate Tvinnereim (Sp) / Lubna Jaffery (Ap).

Hvem hopper etter Anette Trettebergstuen?

Onsdag 28. juni er det varslet at Norge har en ny kultur- og likestillingsminister. Blir det Torstein Tvedt Solberg –...

Ingri Høyland aka Hôy La

Driver artistkarrieren som en start up

Trondheim Calling-aktuelle Ingri Høyland har skrevet «noen tusen e-poster» de to siste årene. Nå bærer den administrative innsatsen for musikkprosjektet...

Frode Haltli og Avant Folk er en av stipendmottakerne

900 000 kroner tildelt i jazzstipend

Stipendene er delt ut tidligere på året enn vanlig. – Vi er bekymret for musikerne som i denne perioden med...