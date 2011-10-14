Little Steven om musikkbransjen

Foredrag på tirsdag.

«Little» Steven van Zandt, kjent som lojal gitarspiller for Bruce Springsteen og like lojal gangster i Sopranos, har de seneste årene jobbet hardt for hederstittelen «norgesvenn». Tirsdag 18. oktober er han tilbake i Oslo, for å holde et foredrag om musikklivet og musikkbransjen.

Fra pressemeldingen: «Som en av skaperne av New Jerseys unike musikkmiljø har Van Zandt spilt ved alt fra de minste klubbene til de største stadionene, og han har gjennom sin omfattende musikkunnskap, radikale politiske oppfatninger og sterke samfunnsengasjement bidratt til den politiske bevisstgjøringen av rocken. Fra nyere tid vil mange kjenne han som skuespiller, mens hans radioprogram «Little Stevens Underground Garage» har høy status blant musikkinteresserte i USA.»

Det blir mulighet for spørsmål og debatt etter foredraget. Debatten ledes av Hans Weisethaunet og Anne Danielsen.

Foredraget holdes på Institutt for medievitenskap mellom 11.15 og 13.00 på tirsdag 18. oktober.