Bransjen

Little Steven om musikkbransjen

Publisert
14.10.2011
Skrevet av
- Red.

Foredrag på tirsdag.

«Little» Steven van Zandt, kjent som lojal gitarspiller for Bruce Springsteen og like lojal gangster i Sopranos, har de seneste årene jobbet hardt for hederstittelen «norgesvenn». Tirsdag 18. oktober er han tilbake i Oslo, for å holde et foredrag om musikklivet og musikkbransjen.

Fra pressemeldingen: «Som en av skaperne av New Jerseys unike musikkmiljø har Van Zandt spilt ved alt fra de minste klubbene til de største stadionene, og han har gjennom sin omfattende musikkunnskap, radikale politiske oppfatninger og sterke samfunnsengasjement bidratt til den politiske bevisstgjøringen av rocken. Fra nyere tid vil mange kjenne han som skuespiller, mens hans radioprogram «Little Stevens Underground Garage» har høy status blant musikkinteresserte i USA.»

Det blir mulighet for spørsmål og debatt etter foredraget. Debatten ledes av Hans Weisethaunet og Anne Danielsen.

Foredraget holdes på Institutt for medievitenskap mellom 11.15 og 13.00 på tirsdag 18. oktober.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Kaizers Orchestra

Vil ha ny støtteordning

– Hvorfor investerer ikke staten i WiMP, spør kulturrådsmedlem Arnfinn Bjerkestrand.

Flere saker

Rawdna Carita Eirai leat davviguovllut divrasat ja davviguovllut leat dávjá vuolggasadjin su teavsttaide. Circus Polaria skearrus lea fáddán mii dáháhuvvá davvin go jieŋat suddet

Rawdna Carita Eira: Doaivva boahtteáigái

– Dieđusge lean mun maid rahčan sámi áššiid ovddas. Jus dan eat daga, de jávkat. Muhto lean válljen eará vuogi....

Kathrine Synnes Finnskog

Ute av tunellen

Oppgang i verdiskapningen i norsk musikkbransje på 16 prosent fra 2011 til 2014, viser i følge Music Norway at musikkbransjen...

NyNorsk messingkvintett med Tora Augestad Hyllest til Ole Paus

Nordlysfestivalen med hyllest til Ole Paus

NyNorsk Messingkvintett, Tora Augestad og Marcus Paus feirer visekunstneren og sangdikteren Ole Paus’ 75-årsdag – bittelitt på forskudd.