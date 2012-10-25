Bransjen

Internasjonale Insomnia

Publisert
25.10.2012
Skrevet av
- Red.

Festivalen for elektronisk musikk i Tromsø satser internasjonalt.

I tillegg til konserter med elektronisk musikk, har Insomnia-festivalen for andre år på rad slått seg sammen med Music Export Norway, for å dyrke internasjonalt kultursamarbeid i nord.

UD er med på å finansiere det internasjonale programmet, som går under tittelen «Nordic Electronic Music Convention».

Det blir satt opp seminar rundt temaene «Hvordan jobber norske eksportører, og hvilke virkemidler finnes det for å nå ut for norsk musikk?» og «PR-selskapenes funksjon og viktighet ved digital og fysisk distibusjon». Seminarene holdes på Tromsø Kunstforening fredag 26. oktober fra klokken 12 til 15, er gratis og åpne for alle.

På festivalen forøvrig spiller blant andre Röyksopp, Hanne Kolstø, Hjernetrim, F.A.C.E., Next Life og Mathias Stubø Band.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

