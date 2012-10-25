Internasjonale Insomnia

Festivalen for elektronisk musikk i Tromsø satser internasjonalt.

I tillegg til konserter med elektronisk musikk, har Insomnia-festivalen for andre år på rad slått seg sammen med Music Export Norway, for å dyrke internasjonalt kultursamarbeid i nord.

UD er med på å finansiere det internasjonale programmet, som går under tittelen «Nordic Electronic Music Convention».

Det blir satt opp seminar rundt temaene «Hvordan jobber norske eksportører, og hvilke virkemidler finnes det for å nå ut for norsk musikk?» og «PR-selskapenes funksjon og viktighet ved digital og fysisk distibusjon». Seminarene holdes på Tromsø Kunstforening fredag 26. oktober fra klokken 12 til 15, er gratis og åpne for alle.

På festivalen forøvrig spiller blant andre Röyksopp, Hanne Kolstø, Hjernetrim, F.A.C.E., Next Life og Mathias Stubø Band.