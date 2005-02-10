By:Larm 2005: Fra T(ellusalie) til Z(eenon)

I denne siste bolken omkring by:Larm-aktuelle artister i Stavanger i 2005, kan du lese om bl.a. Fredrikstadbandet Tellusalie, Spelelmannsnominerte Tumbleweed, det lokale goth-flaggskipet Theatre Of Tragedy og hip hop-pionerene i The Warlocks, samt hardtslående metalband som Zeenon, Thunderbolt og Tsjuder.

Tellusalie

Fredrikstadbandet med det snodige navnet Tellusalie (Tell-Us-A-Lie) har vært et hett navn i Rock-Norge det siste året. I 2003 gav de ut sin debut-ep til upåklagelig mottakelse. I sommer gikk bandet i studio med produsent Knut Schreiner for å lage sitt første album. «Tangerine Dreams» har blitt en overbevisende oppvisning i «smart garasjerock» med plenty av nynnbare låter. Bandet oppgir selv referanser til Pere Ubu og Modern Lovers, men vi behøver strengt tatt ikke gå lenger tilbake i musikkhistorien enn til The Strokes og Grant Lee Buffalo.

Theatre Of Tragedy

2003 har på mange måter vært det kommersielle gjennombruddsåret for gothmetal, med overhypa og kliniske band som Nightwish og Evanessance på MTV og høyt oppe på salgslistene. Her i Norge har vi band som Tristania, Trail of Tears og Sins of thy Beloved som representanter for sjangeren, men de virkelige veteranene er uten tvil stavangerbandet Theatre Of Tragedy. Allerede tidlig på 90-tallet var de med på sette i gang en gothbølge, og norske band har hele tiden ligget langt fremme og vært med på utvikle sjangeren.Theatre Of Tragedy har nylig fått ny vokalist. Etter at bandet valgte å skille lag med frontfiguren Liv Kristine, er det Nell fra The Crest som har tatt over mikrofonen og et nytt album er i emninga. Deres nye materiale har en mørkere og mer organisk følelse i seg enn de tidligere albumene, selv om programmering fremdeles er en viktig del av oppskriften. Musikken kan sammenlignes med band som The Gathering og Lacuna Coil. Theater of Tragedy har solgt over 600.000 plater av sine foregående album!

Thee Mono Sapiens

Thee Mono Sapiens er et rock’n’rollband fra Tromsø, og har i løpet av karrieren gjort supportjobber for blant annet The Reigning Sound, The Tranceplants, The Flaming Sideburns, The Cynics og The Mormones. Ep-en «Two Headed Hammer» ble sluppet på Feedback Underground i november.

Thunderbolt

Thunderbolt var opprinnelig et hardcoreband, men har de siste årene søkt å skape ironifri heavy metal uten den svulstig pretensiøse, eller banale, tilnærmingen mange andre har til musikksjangeren – og de bruker sin hardcorebakgrunn til å holde et høyt energinivå både live og på plate. Thunderbolt smelter sammen klassisk Heavy Metal (Iron Maiden, Thin Lizzy, Judas Priest og Helloween) med energien til hardcoreband (Cro Mags, Judge, Bad Brains) og klassisk (tung) rock (The Who, Black Sabbath, Kiss, Entombed).

Debutplaten «Demons & Diamonds» gis ut av Face Front / VME i Skandinavia. Platen lanseres i Europa av Massacre Records høsten av 2003. «Med Thunderbolt spår vi en ny vår for heavy metal», skrev City Magazine, «Demons & Diamonds smaker av klassisk Iron Maiden, Judas Priest, Black Sabbath etc. Og det er langt fra negativt, all den tid de spiller skjorta av sine gamle helter når som helst.»

Torch

Trondheims-bandet Torch har i 2004 turnert hele Norge og store deler av England og Skottland med hell. De byr på en mikstur av hardcore, emo, metal og rock, ofte beskrevet som en krysning av band som Hopesfall, Deftones og Refused.

Tsjuder

Tsjuder slapp sin første demo allerede i 1993, og siden den gang har det vært Nag og Draugluin som har vært hoveddrakraften i bandet. I god black metalmanér har et hopetall av medlemmer vært ut og inn av bandet siden den gang. I 1999 produserte Tsjuder demoen «Atum Nocturnem», som resulterte i en platekontrakt med Drakkar Productions, hvor de siden har utgitt flere plater. Nylig signerte Tsjuder en ny avtale med den franske metalkredlabelen Season of Mist. Albumet «Desert Northern Hell» ble sluppet i høst. Med en bedre produksjon, og mer variasjon i låtstrukturene utover albumet, har Tsjuder levert en milepæl av en black metal-plate, som kan sammenlignes med tidlig Enslaved og Immortal.

Toy

Toy er produsenten Jørgen Træen (sir Dupermann) og Alisdair Stirling (House of Hiss), og er det siste tilskuddet til Smalltown Supersounds etter hvert imponerende stall.

Så langt har bandet kun utgitt den finfine sjutommeren “Rabbit Pushing Mower” på Telle Records, hvor gutta viser hvordan de kan kombinere casioer, synther og orgel med lydeffekter, og skaper hypermelodisk musikk I slekt med Pingu, Cornelius, BBC Radiophonic Workshop og Yellow Magic Orchestra.

Tuco’s Lounge

Bandet Tuco’s Lounge har med sin brennevinsmarinerte tarantinorock markert seg de siste par årene. Gjennom heftige konserter har bandet vist at de ikke bare er velkledde, men også velspilte, et Bergens svar på Helldorado. Etter at bandet ble glemt av by:Larm i 2004, fikset de selv opp med en showcase i en kjeller i Bergen sentrum samme helg. Denne gangen får de en ordentlig scene i Stavanger.

Tumbleweed

Stavangerbandet Tumbleweed spiller alternativ country med skranglegitarer, pedal steel og vokale harmonier på bristepunktet. Anmeldere har tidligere sammenlignet Tumbleweed med Gram Parsons, Wilco, Grand Drive og Big Star, artister som også er blant bandets mange inspirasjonskilder. Tumbleweed har varmet opp for Son Volt, Sixteen Horsepower og Mark Olson (Jayhawks), og nå senest en gjestespot på deler av Motorpsychos Tussler-turne. Bandet har gitt ut to kritikerroste ep-er og to album, hvor det siste, «Once more with feeling», ble nominert til Spellemannspris for beste blues/countryutgivelse i 2003.Keyboardist og vokalist i Tumbleweed, Christer Knutsen, har siste tiden også forsøkt seg som soloartist, og han kan også sees alene på by:Larm i Stavanger.

Twinklehead

For ti år siden møttes tre tenåringer i Kristiansand som ikke ville spille heavy metal. Nå er den første plata deres klar. Det har ikke akkurat vært noe idoltempo over karrieren til Twinklehead. Det er over fem år siden de ga opp progrockgruppa Dryads og flyttet til Oslo, og snart fem år siden den første demoen Jade ble listet på NRK Petre. I mellomtiden har Thomas Helland startet opp en suksessfull solokarriere som Thom Hell, mens Henrik Moy Askildsen kjører sitt sidespor med elektronikaprosjektet Syntax-Erbs. Kjell Nyhuus holder foreløpig sine egotripper på kammerset. Men snart kommer Twinkleheads debutalbum. Over ti år med samspill og harmonisering har gitt et bunnsolid fundament.

The Vineyards

The Vineyards ble utropt til ukas Urørt på NRK Petre i uke 41, 2004, og ble utnevnt av Kristopher Schau som den rettmessige vinneren av Fightclub på Garage Oslo.

Vishnu

I et skittent, mørkt landskap av tapt kjærlighet, desperasjon og dop, formidler tromsøbandet Vishnu sin psykedeliske bluesrock. Vishnu så dagens lys i august 2002, og frontes av Tor Thomassens mørke stemme. I løpet av en lang vinter med hardt arbeid, vokste bandet sammen og livedebuterte i hjembyen i 2003. Et år og mange konserter senere spilte de seg til topps i ZOOM-finalen, og legger senere i år ut på ZOOM-turne med Purified in Blood og Rumble in Rhodos.

Vågsbygd Handy

Ti minutter etter at du har passert Kristiansand kjører du gjennom bydelen Vågsbygd. Her kan du blant annet oppleve Sven O. handle pils på Meny.

Vågsbygd Handycap Forening er nabolagets stolthet. Tre sinte unge menn som ligger i krysningen mellom hardcore hiphop og rytmisk banning oppstod for et par år siden. Vågsbygd Handy låter spydige og usympatiske, og er enda verre på konserter. Handy består av Bobby Brekkjern, aka Venom, Tor Even Terror 10000 og Skeletor Ceacescu, aka Pete. Eller noe sånt.

Warlocks

Med albumene «Lyrical Marksmen» (1995), «Top Notch» (1997), «Mic Knights» (1998) og «Afterlife» (2001) har denne trioen skrevet norsk hip hop historie gjentatte ganger. Karma og Tech-Rock er ved siden av rap-karrieren også medlemmer av breakecrews som legendariske Atomic B-Boys og Nasty Nine. Sistnevnte har for øvrig vært Skandinaviske mestere. Hawk på sin side er også aktiv med produksjoner for andre artister. Veteraner som fortsatt har mye å melde!

Zeenon

Etter lansering av EPen «Arbor Vitae» i januar 2004, og mange liveopptredener, har Zeenon bekreftet at de kan spille death metal. Bandet har eksistert i ti år, og vokalist Linn Pedersen har gitt den eneste kjente store kvinnegrowlvokalisten, Angela Gossow, sterk konkurranse.

For mer detaljert informasjon om by.Larm-konsertene, inkludert sent påmeldte aritister og utenlandske aktører, anbefaler vi et besøk til www.bylarm.no – eller rett og slett Stavanger by denne helgen.