Ballade, musikk-Norges viktigste nettavis, er tilbake!

Endelig skal det igjen bli full aktivitet på Ballade.no.

Både musikkbransje og presse var i opprør over at musikklivets viktigste forum for debatt og kritisk refleksjon forsvant i desember i fjor. I januar tok Norsk Komponistforening initiativet som reddet nettavisen, og i mars relanseres Ballade.no, med musikkanmelder- og journalist Ida Habbestad som redaktør.

— Ballade.no skal gå i dybden, tenke kvalitet fremfor kvantitet, og gi rom også for langsom journalistikk, sier Ida Habbestad.

Før nedleggelsen var Ballade.no musikk-Norges viktigste nettsted for meningsytring og diskusjon. Det skal den bli igjen, og mer til:

–Vi skal ha inn mer kunstnerisk vilje, presentere flere ut-i-feltet-saker og gravende journalistikk. Det blir også viktig at Ballade stimulerer til seriøs debatt og vi skal være en nisje for saker som ellers ikke blir omtalt i mediene, sier Habbestad.

Redaktøren mener Ballade har potensial til å bli et fagblad i større grad enn det er i dag. Habbestad har altså store visjoner når hun nå går løs på rollen som redaktør for Ballade.no.

Stolte «foreldre»

Det var Norsk Komponistforening (NKF) som i januar i år påtok seg ansvaret for å videreføre Ballade.no, etter at nettstedet ble nedlagt i desember 2012 som følge av sammenslåingen mellom MIC og Music Export Norway.

Styreleder i NKF, Åse Hedstrøm, var i sin tid med på å etablere tidsskriftet Ballade i 1977 og er glad for at komponistene har fått flere organisasjoner med på å redde Ballade fra nedleggelse.

–Jeg er stolt og har stor tro på nye Ballade – her sitter vi på en diamant, som nå skal poleres. Med den nye modellen bevarer vi det beste fra gamle Ballade, samtidig som det nye styret skal tenke fremover og utvikle nettstedet videre, sier Hedstrøm.

Foreningen Ballade – en bransjebred dugnad

Ballade skal fortsatt drives etter redaktørplakaten, og det er etablert en forening som vil stå for den uavhengige driften av nettstedet.

I styret for foreningen sitter i dag representanter fra NKF, NOPA (Norsk forening for komponister og tekstforfattere) og FONO (Foreningen norske Plateselskaper), alle organisasjoner som driver sjangerovergripende virksomhet. Styreleder er Bente Leiknes Thorsen fra NKF. Styret ønsker flere medlemmer i foreningen og er i dialog med flere organisasjoner i musikklivet.

–Vi vil at Ballade.no skal være minst like bransjebred som før, derfor er det viktig at medlemmene i foreningen kommer fra ulike deler av musikklivet. Av den grunn ønsker vi flere musikkorganisasjoner velkomne til foreningen, sier hun.

En annen viktig oppgave for styret er å arbeide for å styrke Ballade økonomisk.

— Ballade drives nå på et minimumsnivå, og det blir en prioritert oppgave for styret å arbeide for ytterligere finansiering, sier Thorsen

For Thorsen har det vært viktig å få foreningen på bena så fort som mulig, slik at Ballade.no igjen skulle gi musikklivet det tilbudet det fortjener.

–Vi har nå ansatt en drivende dyktig redaktør. Ida Habbestad er en anerkjent musikkjournalist og anmelder, hun kjenner feltet og dets aktører opp og ned, hun er engasjert og har bred erfaring. Hun vil også knytte til seg skribenter som sikrer sjangerbredden til nettstedet. Ballade har alle forutsetninger for å lykkes, jeg har stor tro på at vi med Ida får en fantastisk nettavis, sier Thorsen.

Fremover er planen at Ballade.no igjen etablerer seg som et viktig musikknettsted som reflekter aktualiteter og begivenheter i det profesjonelle musikklivet både kunstnerisk og politisk. Det skal også speile mangfoldet og bredden i musikkmiljøet. Nettavisen relanseres i mars.

For mer informasjon kontakt:

Ida Habbestad, tlf: 997 26 559

Bente Leiknes Thorsen, tlf: 402 80 124

For høyoppløslige bilder:

Sigrun Agøy Engum,

Tlf: 971 82 242

E-post: sigrun.engum@kulturmeglerne.no

Alle foto: Gry Monica Hellevik

Om Ida Habbestad – redaktør for Ballade.no

Ida Habbestad er utdannet musiker og har mastergrad i nyere musikkhistorie. Hun har tidligere vært journalist for Ballade (2006 – 2010), samt anmelder i Dagsavisen (2007 – 2011) og senere i Aftenposten (2011 – d.d.). Hun har jobbet som frilanser siden 2010 og har levert artikler til aktører som Schibsted forlag (Hvem Hva Hvor), Aschehoug (leksikon), Allkunne (leksikon), Dansk musikktidsskrift, Klassisk Musikkmagasin, Scenekunst.no, Bergens Tidende m.fl.. Hun har i tillegg skrevet en solid rekke portrettintervjuer og artikler. Habbestad har redaktørerfaring fra flere større og mindre publikasjoner, inkludert en publikasjon om kunst og barn som kommer ut denne våren (2013). Hun var dessuten medredaktør for nettsiden Kunstløftet 2010-2011. Habbestad er styremedlem i Kritikerlaget, og leder i arbeidsutvalget for teater, musikk og dans.

Om Ballade

Ballade.no har vært Norges viktigste nettsted for debatt, meningsytring og kritiske refleksjoner for det norsk musikklivet. Ballade har eksistert i ulike former siden 1977. Bladet oppsto som et tidsskrift for samtidsmusikk, men ble etter hvert mer eksperimentell i formen. Ballade gikk gjennom flere transformasjoner på 90-tallet, men fikk et opphold fra 1998-2000. I år 2000 gjenoppsto Ballade som nettavisen Ballade.no, drevet av Norsk Musikkinformasjon (MIC). Fra da av publisert Ballade.no egenproduserte artikler og la til rette for debatt om spørsmål knyttet til artister, musikkbransje og organisasjonsliv. Denne ordningen fortsatte helt til MIC og Music Export Norway (MEN) fusjonerte i 2012, og Ballade.no ble nedlagt. Norsk Komponistforening overtok ansvaret for en videreføring av Ballade.no i januar 2013, og Foreningen Ballade ble opprettet i februar.

Om Foreningen Ballade

Foreningen Ballade er en nystiftet forening, som skal ha den uavhengige driften av Ballade.no. Målet er at nettavisen skal reflektere aktualiteter og begivenheter i det profesjonelle musikklivet både kunstnerisk og politisk, samt speile mangfoldet og bredden i det norske musikkmiljøet. Rådet til Ballade.no består i dag av Norsk Komponistforening (NKF) og NOPA (Norsk forening for komponister og tekstforfattere), og foreningen ledes inntil videre av et styre på fire:

Bente L. Thorsen – styreleder (NKF)

Ragnar Bjerkreim (NOPA)

Joakim Haugland (FONO (og Music Norway))

Hild Borchgrevink (ekstern)

Bakgrunn for nedleggelsen av Ballade.no

I sommer slo Norsk Musikkinformasjon (MIC) og Music Export Norway (MEN) seg sammen til den nye organisasjonen Music Norway. Frem til da hadde MIC ansvaret for Ballade.no, men nå bestemte Kulturdepartementet at nettstedet ikke skulle videreføres av Music Norway. Music Norway undersøkte da mulighetene for en uavhengig drift av Ballade.no, men klarte ikke å finne en løsning før jul. Dermed ble nettstedet nedlagt. I januar i år ble det klart at Norsk Komponistforening påtok seg ansvaret for å opprette en forening som kunne drive Ballade videre. I februar ble Foreningen Ballade stiftet, som har nettopp dette som sitt oppdrag.