Time after Time – urfremføring av Martin Ødegaard og Gesualdos madrigaler

Early Voices er en profesjonell tidligmusikkvintett med base i Oslo. Early Voices fremfører europeisk barokk- og renessanserepertoar med nordisk klangideal i en unik kombinasjon med norsk og skandinavisk folkemusikk. Early Voices’ fem medlemmer er erfarne solister og ensemblesangere med bakgrunn fra blant annet Det Norske Solistkor, Cappella Amsterdam, Trondheim Vokalensemble, Vocal Art, Kilden Vokalensemble, Det norske damekor, m.fl. Sangere: Mari Johanne Müller, Kristine Våge, Maria Dale Johannessen, Øystein Stensheim og Peder Arnt Kløvrud. Early Voices har gjennomført en rekke svært godt mottatte turneer og konserter siden oppstarten i 2019. Blant høydepunktene står platelanseringsturné i Kroatia i 2024 og storsatsingen de hadde på musikk av Carlo Gesualdo i 2023-2024. De siste årene har de også hatt flere vellykkede samarbeid med andre musikere og skuespillere, og har innledet et pågående samarbeid med barokkorkesteret Oslo Circles.

På programmet står urfremføringen av den lokale komponisten Martin Ødegaards nye verk Time after Time, madrigaler av Carlo Gesualdo og norske folketoner.

Time after time setter meditasjoner over tidligmusikk opp mot moderne iscenesettelser av blant annet Folkestadvisa og Kyrierop fra Østerdalen. Verket bygger broer mellom tid, forskjellige typer musikk og tekster, med utgangspunkt for en musikalsk reise over tid.

I tell myself that I’m spiller på Gesualdos spørrende og søkende musikk. Hvem skriver musikken, hvem fremfører den? Og hva er man egentlig i musikken?

Time after time sier noe om tiden som går, om hvordan hendelser gjentar seg og forandres gjennom historien, og at menneskene som lever i den, alltid er på søken etter seg selv og andre, slik Gesualdo også filosoferer over i sine madrigaler.

Early Voices er en profesjonell tidligmusikkvintett med base i Oslo. Early Voices fremfører europeisk barokk- og renessanserepertoar med nordisk klangideal i en unik kombinasjon med norsk og skandinavisk folkemusikk.

Early Voices’ fem medlemmer er erfarne solister og ensemblesangere med bakgrunn fra blant annet Det Norske Solistkor, Cappella Amsterdam, Trondheim Vokalensemble, Vocal Art, Kilden Vokalensemble, Det norske damekor, m.fl. Sangere: Mari Johanne Müller, Kristine Våge, Maria Dale Johannessen, Øystein Stensheim og Peder Arnt Kløvrud.

Early Voices har gjennomført en rekke svært godt mottatte turneer og konserter siden oppstarten i 2019. Blant høydepunktene står platelanseringsturné i Kroatia i 2024 og storsatsingen de hadde på musikk av Carlo Gesualdo i 2023-2024. De siste årene har de også hatt flere vellykkede samarbeid med andre musikere og skuespillere, og har innledet et pågående samarbeid med barokkorkesteret Oslo Circles.

Konsertene er støttet av Kulturrådet og Fond for lyd og bilde og Nes kommune.