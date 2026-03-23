Rachmaninov All-Night Vigil (Vespers)

19.04.2026 kl. 18:00

Ordinær: 300,- Student/Publikung: 190,- Barn/ungdom under 15 år fri entré

Kammerkoret Ymir & Schola Cantorum

Oslo

Kammerkoret YMIR og Schola Cantorum fremfører et av verdenshistoriens største og mest orkestrale korverk, Sergej Rachmaninovs All-Night Vigil opus 37, også kalt Vespers.

Tenor solo: Per Kristian Ruud-Enggrav
Alt solo: Hedvig Haugerud

Benytt anledningen til å hvile inn i en konsert med dette ufattelig vakre verket, sunget av to av Norges mest profilerte kor under sin felles dirigent, Tone Bianca Sparre Dahl.

Verket fremføres også i Nordstrand kirke fredag 17. april kl. 21.00.

