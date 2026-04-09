Pride-fest på Folk // MÍO // DJ Bright Eyes

27. juni går årets Pride-parade av stabelen, og etter paraden inviterer vi tradisjonen tro til fest og utekonsert i den fantastiske bakgården til Folk.

MÍO

En av norsk undergrunns største live-opplevelser! Med en vokalist som griper tak i lytteren og nekter å gi slipp – med rå stemmekraft og gripende formidlingsevne, i tett samspill med et bunnsolid, lekent og energisk komp, er resultatet en uforglemmelig kraftpakke. Bandet har skapt et unikt take på folkrock – som de selv liker å kalle «Folk ‘n’ Roll». MÍO henter rik inspirasjon fra norsk rock, punk og folkemusikk, med fuzzet hardingfele og et bredt arsenal av folkemusikkinstrumenter fra hele verden. Musikken er hardtslående uten å miste balansen med sine mer dynamiske sider med tekster som tar for seg aktuelle temaer som navigerer mellom samfunn, politikk og menneskelige følelsesliv.

DJ BRIGHT EYES

DJ Bright Eyes aka Fethawit Hakin spiller soul, funk, hiphop og dansbare tunes både før og etter MÍOs konsert.

Dørene åpner allerede kl 13:00. Konsertstart kl 19:00.

Bli med å feire livet, sommeren og retten til å være den man er.

Gratis inngang!