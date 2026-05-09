Oslo Pride: Opera for barna – Den magiske operakofferten

🌟Vi inviterer deg og dine små til Den Magiske Operakofferten – en musikkteaterforestilling for barn over 3 år!🎶🎭

I denne barneoperaforestillingen møter vi operasangerinnen Stina som har glemt alt hun skal synge på konsert. Kan trollmannen Operacules og hans magiske koffert hjelpe henne med å få hukommelsen tilbake igjen? Og hva er det egentlig som ligger i den magiske kofferten? I denne forestillingen vil du få høre flere kjente operahits, kanskje i en litt annen form enn du er vant til. Lurer du på om barnet ditt liker opera? Det er vi sikre på! Barn er som regel veldig glade i opera!

Medvirkende

Stina Levvel, sopran

Magnus Dorholt Kjeldal, baryton og trollmannen Operacules

Dorina Komani, klaver

Varighet ca. 40 minutter uten pause. Passer best for barn fra tre år og oppover.

Konsertserien Opera for barna er støttet av Kulturdirektoratet. Forestillingen ble produsert av Opera til folket i 2020.

Billetter

Det er fri entré, men det er lurt å hente ut fribillett, så er du sikret plass.

Adresse

Myntgata 2 MINI PRIDE

PublikUng

PublikUng er en organisasjon som senker terskelen blant unge for å gå i Operaen og på konserter med klassisk musikk. Visjonen er å spre interessen for disse kulturformene, og gjøre dem mer tilgjengelig for de mellom 18 og 30 år. PublikUng har nå ca. 2000 medlemmer og det er (enn så lenge) helt gratis å bli medlem. Den eneste regelen er at dersom du har mottatt gratis eller veldig billig billett til en konsert/forestilling, er påmeldingen bindende. Du MÅ da benytte deg av billetten din. Det er alltid langventeliste og en annen som vil gå i ditt sted, hvis du ikke kan. Gi oss derfor beskjed dersom du ikke benytter billetten din likevel. Meld deg inn via publikung.no

Bli medlem i Opera til folket

Medlemskap har en engangspris på kr 250,- og gir deg bl.a. rabatterte billetter! Ved påmelding vil du få tilsendt en e-post med betalingsinfo. Gå på forsiden til Opera til folket og meld deg på. Scroll helt nederst på siden.