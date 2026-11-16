En storslått takk til Oslo kommune for økt støtte – vi inviterer hele byen til gratis operafest!

Oslo kommune har gitt oss full pott på søknaden for 2027. Det betyr at vi kan fortsette å fylle Oslo med opera, store stemmer, sterke følelser og musikalske opplevelser for både små og store. Og når vi har noe så stort å feire, gjør vi det ikke alene!

Torsdag 19. november slår vi opp dørene til selveste Universitetets aula (Oslos vakreste konsertsal) og inviterer hele byen til en storslått operafest!

Vi samler fantastiske operasangere og musikere til en kveld fylt med musikalske høydepunkter, gåsehud, begeistring og overraskelser. Her skal det jubles, feires og synges så taket nesten løfter seg!

Denne operafesten er vår takk til Oslo kommune for tilliten og støtten – og vår gave til Oslos befolkning!

For opera skal ikke være for de få. Opera skal være for alle!

Tid: Torsdag 19. november

Sted: Universitetets aula, Karl Johans gate 47

Hele Oslo er invitert. Kom og feir med oss! ❤️

Det er bare å møte opp, dørene åpner kl 18.30. Unummererte plasser.

Medvirkende

Reza Aghamir, klaver

Dorina Komani Haslum, klaver

Vera Talerko, sopran

Margrethe Fredheim, sopran

Ivi Karnezi, sopran

Sandra Bendrik, sopran

Anne Wik Lindelöf, sopran

Siv Oda Hagerupsen, mezzosopran

Désirée Massari, mezzosopran

Thomas Ruud, tenor

Marcus Bjørlykke, tenor

Trond Halstein Moe, baryton

Ole Jørgen Kristiansen, baryton

Marcus Bartoletti, baryton

Adresse

Karl Johans gate 47

NB! Det er ikke lov å ta med yttertøy eller mat eller drikke inn i Aulaen. Det er ofte litt kaldt der, så ta på noe varmt.