OPERABONANZA
En storslått takk til Oslo kommune for økt støtte – vi inviterer hele byen til gratis operafest!
Oslo kommune har gitt oss full pott på søknaden for 2027. Det betyr at vi kan fortsette å fylle Oslo med opera, store stemmer, sterke følelser og musikalske opplevelser for både små og store. Og når vi har noe så stort å feire, gjør vi det ikke alene!
Torsdag 19. november slår vi opp dørene til selveste Universitetets aula (Oslos vakreste konsertsal) og inviterer hele byen til en storslått operafest!
Vi samler fantastiske operasangere og musikere til en kveld fylt med musikalske høydepunkter, gåsehud, begeistring og overraskelser. Her skal det jubles, feires og synges så taket nesten løfter seg!
Denne operafesten er vår takk til Oslo kommune for tilliten og støtten – og vår gave til Oslos befolkning!
For opera skal ikke være for de få. Opera skal være for alle!
Tid: Torsdag 19. november
Sted: Universitetets aula, Karl Johans gate 47
Hele Oslo er invitert. Kom og feir med oss! ❤️
Det er bare å møte opp, dørene åpner kl 18.30. Unummererte plasser.
Medvirkende
Reza Aghamir, klaver
Dorina Komani Haslum, klaver
Vera Talerko, sopran
Margrethe Fredheim, sopran
Ivi Karnezi, sopran
Sandra Bendrik, sopran
Anne Wik Lindelöf, sopran
Siv Oda Hagerupsen, mezzosopran
Désirée Massari, mezzosopran
Thomas Ruud, tenor
Marcus Bjørlykke, tenor
Trond Halstein Moe, baryton
Ole Jørgen Kristiansen, baryton
Marcus Bartoletti, baryton
Adresse
Karl Johans gate 47
NB! Det er ikke lov å ta med yttertøy eller mat eller drikke inn i Aulaen. Det er ofte litt kaldt der, så ta på noe varmt.