MelaKlassisk: Rabindra Goswami, KG Westman og Sanskriti Shresta
Velkommen til en enestående konsert som går fra det meditative til det ekstatiske, og med en artist som virkelig improviserer og kommuniserer gjennom instrumentet sitt – den ikoniske sitaren fra Nord-India.
Dørene åpner kl. 16.30
Gratis inngang!
På scenen:
Pandit Rabindra Narayan Goswami er en anerkjent senior mestermusiker, bosatt i den hellige indiske byen Varanasi. Han har vært profesjonell musiker og lærer i mer enn 40 år, og som en All India Radio Top Graded-artist er han ettertraktet både i hjembyen og i resten av verden. Goswamiji er kjent for sin enorme kunnskap om ragaer og talaer, noe som lar ham gå i dybden på både vanlige ragaer, så vel som de svært sjeldne. Han har lært instrumental- og vokalmusikk fra forskjellige gharanas og stiler, og opptrer på sitar så vel som surbahar.
På den andre sitaren akkompagneres han av KG Westman, hans elev i 20 år som har gjort seg bemerket som en anerkjent sitar- og surbahar-spilleri Europa, og som også opptrer over hele verden.
Sanskriti Shresta fra Nepal, som er basert i Oslo, er en av Europas fremste kvinnelige tabla-spillere, komponist og arrangør, og vil gi et delikat akkompagnement til de to sitarene.