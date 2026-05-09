Lunakvartetten

Kvartetten ble stiftet gjennom lørdagsskolen i 2023 og består av unge musikere som kjenner hverandre både personlig og musikalsk, fra orkesterøvelser i Nor59, sommerkurs, langvarig vennskap og skolegang. Alle fire er sterkt tilknyttet musikklinja på Oslo by Steinerskole, og har ambisjoner om å ta høyere utdanning innen musikk. Samtlige musikere har spilt i kvartetter tidligere, og gjort opptredener på flerfoldige kulturscener og arrangementer, i både inn- og utland.

Vi er en engasjert kvartett som både har ambisjoner og planer om å utdanne oss innenfor musikken. Vi er ivrige i vår søken etter erfaring som kan gjøre oss til bedre musikere, og er alle beundrere av kvartettmusikkens mangfoldige muligheter. Å få være med i Ung kvartettserie har gitt oss en enorm inspirasjon både til å forbedre vårt kvartettspill, og også gi oss et innblikk i hvordan de profesjonelle kvartettene øver, spiller og kommuniserer seg imellom. Dette er en stor, viktig og unik læringskilde for unge musikere som oss. Vi har jevnlig vært tilskuere på kvartettseriens konserter, og vi gleder oss veldig til å jobbe sammen med og spille for våre jevnaldrende kvartettkollegaer, i tillegg til de internasjonale storhetene.

Program

Zemlinsky: Strykekvartett nr. 1, 4. sats.

Beethoven: Strykekvartett nr. 7, 1. sats

Barber: Strykekvartett 2. sats

Debussy: Strykekvartett 1. sats

Div. Fra Woodworks og Last leaf

Medvirkende

Elliot Eirikssønn, fiolin

Sigrid Jakobsen Brænd, fiolin/bratsj

Elias Habbestad Kjelsås, fiolin/bratsj

Maria Staff, cello

Billetter

Kr 150,-

(Operamedlemmer 100,-, Studenter/PublikUng kr 50,-)

Ta gjerne med matpakke, vi serverer gratis kaffe og litt søtt så langt det rekker.

For å sikre deg billett anbefaler vi å kjøpe denne gjennom TicketCo.

Forutsatt at det ikke er helt utsolgt kan billetter også kjøpes i døra fra 30 minutter før konserten.

Adresse

Gamle Raadhus Scene, Christiania torv 1

Det oransje huset til høyre for deg når du står med ryggen til statuen av HANSKEN på Christiania torv og ser nedover Rådhusgaten mot Operaen.

Rett ved siden av Rådhusgata 30.

Hvis du av en eller annen grunn ikke får til å bestille billetter via TicketCo, kan du sende en

e-post til: info@operatilfolket.no

PublikUng

PublikUng er en organisasjon som senker terskelen blant unge for å gå på opera og konserter med klassisk musikk. Visjonen er å spre interessen for disse kulturformene og gjøre dem mer tilgjengelig for dem mellom 18 og 30 år. PublikUng har nå i underkant av 2000 medlemmer og det koster kun kr 50,- å bli medlem. Den eneste regelen er at dersom du har mottatt gratis eller veldig billig billett til en konsert/forestilling, er påmeldingen bindende. Du MÅ da benytte deg av billetten din. Gjør du ikke det, vanker det dessverre en bot. Det er alltid lang venteliste og en annen som vil gå i ditt sted, hvis du ikke kan. Gi oss derfor beskjed dersom du ikke benytter billetten din likevel. Du kan gi den til en venn også.

