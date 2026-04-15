Konsert med Johanne Johnsen // Nordic Black Theatre & Cafeteatret

Johanne Johnsen er en sanger og låtskriver fra Arendal som kombinerer vise, folkemusikk, jazz og improvisasjon. Med finurlige norske tekster, dynamisk samspill og utradisjonell instrumentering, skaper hun et lydbilde som er både lekent og utforskende. Etter tidligere utgivelser med gruppa LIN er hun nå aktuell med albumet «Et steg til ut på dypet». Albumet ble nylig Spellemannsnominert i kategorien vise.

Etter utgivelsen av «Under en bro og over en skute» (2023) og EP-en «Live fra St. Edmunds Church» (2024) under navnet LIN, er Johanne Johnsen nå aktuell med sitt nye album, Et steg til ut på dypet, som nylig ble Spellemann-nominert i kategorien Vise.

Denne våren tar hun meg seg bandet sitt ut på releaseturné, og skal spille en utvidet konsert med gjestemusikere på Nordic Black Theatre i Oslo den 27. april.

Bandet består av Johanne Johnsen (vokal/gitar), Astrid Garmo (feler), Jenny Zett (cello), Emil Horstad (akkordeon), Morten Roel Langemyr (gitar/banjo), Øystein Skjelstad Østensen (kontrabass), Matias Christoffersen (piano) og Jon Espelid (trommer).

Om det nye albumet har blant annet Tor Hammerø (Nettavisen) skrevet:

«Med sin lyse, luftige og transparente stemme viser Johnsen oss nok en gang at hun er en historieforteller, gjennom de underfundige tekstene hun har skrevet, og formidler på høy hylle.»

Konserten er støttet av Oslo musikkråd og Norsk jazzforum.