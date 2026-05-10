Konsert: Havklang

Havet. Uendelig, trøstende, forrædersk, lokkende. Under den speilblanke overflaten lurer enorme krefter, som brått kan forvandle det fredfylte til noe rasende og vilt.

Havet har til alle tider vært en inspirasjonskilde for diktere og komponister. Men havet som vi kjenner det, er truet. Det er truet av blant annet overfiske og forurensning, samtidig som det er av våre viktigste produsenter av oksygen og lagring av CO2. Havet er noe av det mest verdifulle vi har her på planeten.

I anledning verdens havdag er det derfor en glede å kunne presentere denne konserten på Gamle Rådhus scene. Det blir musikk av Grieg, Sibelius, Backer-Grøndahl, Alnæs, de Frumerie og Nyström, til tekster av Krag, Garborg, Vinje, Wergeland, Lagerkvist, m.fl.

Medvirkende

Ingrid Vetlesen, sopran

Marita Kjetland Rabben, klaver

Ingrid er utdannet på konservatoriene i Tromsø og Stavanger, i tillegg til Operaakademiet i København, og Marita har sin utdannelse fra Grieg-akademiet i tillegg til Musikhochshule Freiburg in Breisgau og Institutt for musikk, NTNU.

Begge er ettertraktede solister og kammermusikere på både egne og andres prosjekter. Begge utøverne elsker naturen og søkte seg dit da landet stengte ned i 2020. Det ga fullstendig mening for begge å arbeide med musikk som var direkte koblet sammen med naturen, både tematisk og poetisk, og idéen om Havklang var født. For å optimalisere konseptet har konserten vært spilt utelukkende i havgap. Havklang har vært spilt på Lindesnes Fyr, Lista Fyr, Utstein Kloster, Lillesand, Skåtøy, Tromøy (Arendal), Falnes (Skudeneshavn), Valestrand, Lyngør, Hitra, Stord og Ørlandet.

Nå spilles den i Oslo for å hedre Oslofjorden og alt arbeidet som legges ned i å redde fjorden. Naturvernforbundet vil gi en kort tilstandsrapport fra Oslofjorden og det arbeidet som gjøres for fjorden.

Billetter

Kjøpes via TicketCo eller i døren fra 30 minutter før forestilling.

Adresse

Gamle Raadhus Scene, Christiania torv 1

Det oransje huset til høyre for deg når du står med ryggen til statuen av HANSKEN på Christiania torv og ser nedover Rådhusgaten mot Operaen.

Rett ved siden av Rådhusgata 30.

Hvis du av en eller annen grunn ikke får til å bestille billetter via TicketCo, kan du sende en

e-post til: info@operatilfolket.no

