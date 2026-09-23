Julekonsert med Johan Berggren

Johan Berggren har gjort tradisjon av å synge jula inn på Folk de siste årene. Berggren har en særlig teft for å gjøre ting til sitt eget, og når han tolker juleklassikere er det ikke noe unntak. I køntridrakt og med innlandssjargong tar han oss med på en uhøytidelig julekonsert. Kanskje kommer det også en gjest eller to? Hvem veit!

Johan Berggren debuterte med albumet «For Now I’m Good Right Here» i 2018. For oppfølgeralbumet, »Lilyhamericana» fra 2020, ble han nominert til Spellemannprisen 2020 i klassen country. Hans tredje album, «Ei hytte foran loven», kom 2021 og ga han en ny country-nominasjon foran Spellemannprisen 2021.

NB! Begrenset antall plasser. Dørene åpner kl 18:00. Konsertstart kl 19:00.