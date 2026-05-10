I 1911 holdt pianist og komponist Inger Bang Lund (1876 – 1968) fra Bergen debutkonsert i Brødrene Hals Konsertsal i Kristiania. Her deltok noen av datidens fremste norske musikere; operasangerne Kaja Eide Norena og Emil Nielsen, og fiolinist Ingebret Haaland.

Sopran Lydia Hoen Tjore, fiolinist Mari Bølgen Halvorsen og pianist Oda Voltersvik vil bringe tilbake konserten til nåtidens publikum på Gamle Raadhus Scene i Oslo den 21.juni, 2026, kl. 15.00.

Kjøpes via TicketCo eller i døren fra 30 minutter før forestilling.

Gamle Raadhus Scene, Christiania torv 1

Det oransje huset til høyre for deg når du står med ryggen til statuen av HANSKEN på Christiania torv og ser nedover Rådhusgaten mot Operaen.

Rett ved siden av Rådhusgata 30.

Inger Bang Lund utmerket seg tidlig som pianist og komponist med sin første forlagsutgivelse i en alder av 14 år. I perioden 1900 – 1910, fikk hun utgitt et stort antall verk som kvinnelig komponist i sin tid på forlag i Kristiania. I samme periode studerte hun blant andre med komponist og dirigent Johan Halvorsen. Under videre studier i Roma med Alfredo Casella var hun en aktiv konsertpianist og fremførte egne verk sammen med musikk av bl.a. Scarlatti, Beethoven, Schubert, Schumann, Brahms og Chopin, og av nordiske komponister. Hun holdt også konserter i Bergen i årene 1909 –1911 av egne verk med sangerinnen Nina Grieg, Edvard Griegs kone. Inger Bang Lund har etterlatt seg mer enn 100 komposisjoner for piano, fiolin og sang. Musikken er preget av norsk lynne og kulturarv med forankring i naturen, og har ofte en poetisk og melankolsk karakter. Med utgangspunkt i 1911- programmet ønsker musikerne å løfte frem komponist Inger Bang Lund med utvalgte verk fra hele hennes virke.

Sopran Lydia Hoen Tjore er kjent for sin uttrykksfulle stemme, musikalske følsomhet og fengslende scene-tilstedeværelse. Hun har opptrådt med ledende ensembler og orkestre som Oslo-Filharmonien, Bergen Filharmoniske Orkester og Kringkastingsorkesteret. Hennes kunstneriske virke har brakt henne til fremtredende scener og festivaler i Europa, nylig til Musée d’Orsay i Paris, Festspillene i Bergen og Nasjonalmuseet i Stockholm. Hennes profesjonelle karriere startet i Rigoletto ved Den Kongelige Opera i København, før hun ble tatt opp som solistpraktikant ved Den Norske Opera & Ballett. Der debuterte hun som Zerlina (Don Giovanni), og fortsatte i diverse roller som Adina (L’elisir d’amore), Første Dame (Tryllefløyten), Belinda (Dido & Aeneas) og Micaëla (Carmen), for å nevne noen. Repertoaret hennes inkluderer roller i flere operaer som gjenspeiler en slående allsidighet og evne for både koloraturroller og mer lyriske roller. Utenom Den Norske Opera, har hun opptrådt i produksjoner med Opera Nordfjord, Bergen Nasjonale Opera og Den Kongelige Opera. Tjore har medvirket som Solveig i Peer Gynt av Grieg/Ibsen med Malmö Symfoniorkester og er også en anerkjent konsertsolist i oratorierepertoar. Hun har mastergrad og bachelorgrad fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og videreutdanning fra Operaakademiet til Den Kongelige Opera. Tjore har oppnådd en rekke prestisjetunge priser, senest fire ulike priser i Renata Tebaldi internasjonale sangkonkurranse i 2024.

Mari Birgitte Halvorsen er en allsidig klassisk fiolinist. Hun studerte med Detlef Hahn på Norges musikkhøgskole og har siden tidlige studieår vært en populær frilans- og kammermusiker. Halvorsen er en anerkjent gjeste-konsertmester og har de siste årene jevnlig gjestet orkestre som Stavanger Symfoniorkester og Århus Symfoniorkester. Fra høsten 2019 er Halvorsen ansatt som alternerende konsertmester i Bergen Filharmoniske Orkester. Hun engasjerer seg som solist med, og instruktør for forskjellige orkestre og korps. Mari har markert seg som tangofiolinist og jobber ofte med blant annet bandoneonistene Åsbjørg Ryeng og Per Arne Glorvigen, og pianist Sverre Indris Joner. Mari har også hatt gleden og privilegiet av å jobbe sammen med den store bandoneonisten Juan Mosalini, og de argentinske fiolinistene Leo Ferreyra og Ramiro Gallo. Våren 2019 tilbragte hun 7 uker i Buenos Aires og Entre Rios i Argentina, der hun blant annet gjorde stor suksess med konserter i samarbeid med argentinske musikere. Hun fikk også utnevnelsen som offisiell kulturinteresse av ordføreren i San Salvador.

Oda Voltersvik, pianist, har holdt konserter på internasjonale festivaler og arenaer som Carnegie Weill Recital Hall, Victor Borge Hall (Scandinavia House), Wigmore Hall, St Martin in the Fields, Harpa (Reykjavik), Den Norske Opera & Ballett, Festspillene i Bergen og Palermo Classica International Festival. Hun har opptrådt som solist med orkestre og ved kammermusikkforeninger internasjonalt. I ti år har Voltersvik vært engasjert som ukespianist på Troldhaugen (Edvard Grieg Museum) utenom andre engasjement ved komponisthjemmene (KODE). Hennes fire CD-utgivelser har mottatt gode omtaler for gjennomtenkte programvalg, tekniske ferdigheter og artistisk uttrykk. Voltersvik vant første pris ved Bradshaw £ Buono International Piano Competition i 2017, var finalist i the Jaques Samuels Intercollegiate Competition i London i 2016 og ble tildelt Statens Kunstnerstipend i 2021 – 2022. Etter en delt Bachelorgrad fra Griegakademiet i Bergen og Royal College of Music i London, fullførte hun “Master in Performance” ved sistnevnte institusjon og en “Artist Diploma” ved Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance i London med høyeste utmerkelse. Etter studiene har hun arrangert egne solo- og kammermusikk-prosjekter og serier. I flere år har hun turnert og vært solist med orkestre i USA med visum for “Individuals with extraordinary ability in the arts”.

Arne Bang Lund, komponistens oldebarn, er initiativtaker til konserten. Han har vært i kommunikasjon med konsertpianist Oda Voltersvik i lengre tid for å fremme og videreføre Inger Bang Lunds verk. Voltersvik har inkludert hennes pianostykker på konserter i Norge og internasjonalt.

