Konsert des2

Erik Lukashaugen | Børli-dikt, viser & slikt

Når

13.12.2026 kl. 18:00

Prisinfo

300,-

Billetter
Om arrangøren

Folk i Storgata er et utested og kulturhus i Storgata i Oslo.

Fylke

Oslo

Erik Lukashaugen omtales ofte som «skogens visesanger» – med skogfinske røtter og viser formet av naturens poesi. Med to kritikerroste album viet Hans Børlis dikt, samt egne bejublede tekster, har Elverumsingen skapt sitt helt eget uttrykk der det jordnære står i sentrum.

Artistgjennombruddet kom med Børli-albumet «Av en sliters memoarer» i 2013, og siden den gang har Lukashaugen spilt over 1000 konserter over hele landet, utgitt syv album, mottatt flere priser og etablert seg som en av Norges mest travle viseartister.

Til Folk i Storgata kommer Lukashaugen sammen med el-gitarist Bjørn Håkon Håkonsen. Det blir både Børli-viser og noen helt nye og dunkle viser tilpasset førjula. Pluss Børli og greier. Publikum kan vente seg jovial humor, sterke tekster, gnistrende gitarspill og viser som lukter av tyrived og bålkaffe.

NB! Begrenset antall plasser. Dørene åpner kl 18:00. Konsertstart kl 19:00.

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