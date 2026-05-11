Eggstockfestivalen 2026 – 30 års jubileum!
AKKS Bergen presenterer:
EGGSTOCKFESTIVALEN 2026 // 3.-5. juni // Kvarteret
I tre tiår har Eggstockfestivalen vært en av Vestlandets viktigste scener for unge musikere. I år samles 17 uetablerte artister for å skape en festival fylt med energi, talent og store øyeblikk. Her får du muligheten til å oppleve ditt nye favorittband, før de slår gjennom og blir store!
Artister på årets festival: Dovregubbens Tjall, Blåst Chakra, HLNA, green boot, Simon Brune Band, Defusion, TEDDY, Overtrøtt, Apropos, Mintaka, Frio, Elskling, Emilia Stajer, Søstrene Migrene, Sabba, the ABSOLUTE unit og Dina Buer
Konferansier: Embla Karidotter
Praktisk informasjon:
– FRI ALDERSGRENSE
– Dørene åpner: 17:30
– Konsertstart: 18:00
– Rabatter gjelder AKKS medlemmer og de under 26 år
– Eget skjenkeområde for de over 18 år
Besøk vår hjemmeside eggstock.no for å lese mer om festivalen eller for å registrere deg som frivillig.