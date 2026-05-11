Festivalheader (2)

Eggstockfestivalen 2026 – 30 års jubileum!

Når

03.06.2026 kl. 17:30

Prisinfo

Festivalpass fra 300kr, Dagspass fra 150kr

Billetter
Om arrangøren

Eggstockfestivalen er en festival for unge, uetablerte band og artister i Vestland fylke og er en helt unik festival i det norske musikklandskapet. Eggstock er den eneste festivalen i Norge som både retter seg mot ungdom som publikum og artister og fasiliterer for deltagelse både på og bak scenen. Festivalen har lange tradisjoner som går tilbake til 60-tallet, og har vært et springbrett for mange unge, uetablerte band og artister i Vestland. I tillegg har den spilt en sentral rolle i å styrke Bergen som en viktig musikkby. Gjennom årene har festivalen vært en viktig plattform for unge talenter, og bidratt til å forme musikklivet i både Bergen og resten av Vestland fylke.

Artister som Sondre Lerche, Hvitmalt Gjerde, Major Parkinson, Boy Pablo, Thea Hjelmeland, Tarjei Strøm, Razika, Silja Sol, Matiaz Tellez, Vepsestikk og Michelle Ullestad har opptrådt på Eggstockfestivalen tidlig i sine karrierer.

Fylke

Vestland

AKKS Bergen presenterer:
EGGSTOCKFESTIVALEN 2026 // 3.-5. juni // Kvarteret

I tre tiår har Eggstockfestivalen vært en av Vestlandets viktigste scener for unge musikere. I år samles 17 uetablerte artister for å skape en festival fylt med energi, talent og store øyeblikk. Her får du muligheten til å oppleve ditt nye favorittband, før de slår gjennom og blir store!

Artister på årets festival: Dovregubbens Tjall, Blåst Chakra, HLNA, green boot, Simon Brune Band, Defusion, TEDDY, Overtrøtt, Apropos, Mintaka, Frio, Elskling, Emilia Stajer, Søstrene Migrene, Sabba, the ABSOLUTE unit og Dina Buer

Konferansier: Embla Karidotter

Praktisk informasjon:
– FRI ALDERSGRENSE
– Dørene åpner: 17:30
– Konsertstart: 18:00
– Rabatter gjelder AKKS medlemmer og de under 26 år
– Eget skjenkeområde for de over 18 år

Besøk vår hjemmeside eggstock.no for å lese mer om festivalen eller for å registrere deg som frivillig.

Ledige stillinger

Kulturskolen, Grimstad kommune

Kulturskolelærer – fløyte

Agder | 24/05/2026
Troms fylkeskommune (TFK)

Musikk, dans og drama undervisning – sangpedagog og pianopedagog

Troms | 18/05/2026
Nord universitet

Førsteamanuensis/ førstelektor/ universitetslektor innen joik

Trøndelag | 17/05/2026
Arktisk Filharmoni

Podieinspisient Bodø

Nordland | 19/05/2026
Arktisk Filharmoni

Orkesterbibliotekar

Nordland, Troms | 19/05/2026
Se alle stillinger