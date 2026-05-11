Eggstockfestivalen 2026 – 30 års jubileum!

Om arrangøren

Eggstockfestivalen er en festival for unge, uetablerte band og artister i Vestland fylke og er en helt unik festival i det norske musikklandskapet. Eggstock er den eneste festivalen i Norge som både retter seg mot ungdom som publikum og artister og fasiliterer for deltagelse både på og bak scenen. Festivalen har lange tradisjoner som går tilbake til 60-tallet, og har vært et springbrett for mange unge, uetablerte band og artister i Vestland. I tillegg har den spilt en sentral rolle i å styrke Bergen som en viktig musikkby. Gjennom årene har festivalen vært en viktig plattform for unge talenter, og bidratt til å forme musikklivet i både Bergen og resten av Vestland fylke.

Artister som Sondre Lerche, Hvitmalt Gjerde, Major Parkinson, Boy Pablo, Thea Hjelmeland, Tarjei Strøm, Razika, Silja Sol, Matiaz Tellez, Vepsestikk og Michelle Ullestad har opptrådt på Eggstockfestivalen tidlig i sine karrierer.