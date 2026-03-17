Eduardo Martín & Ahmed Dickinson Cárdenas Duo

Det banebrytende samarbeidet mellom de to cubanske artistene Eduardo Martín og Ahmed Dickinson Cárdenas har allerede fått velfortjent oppmerksomhet internasjonalt, og lørdag 2. mai kan du oppleve duoen live på Melahuset.

Dørene åpner kl.18.30

Konsertstart kl. 19.30

Gratis inngang!

Det musikalske partnerskapet mellom den Grammy-nominerte komponisten Eduardo Martín og den virtuose gitaristen Ahmed Dickinson Cárdenas forener to ulike generasjoner og feier dybden og mangfoldet i den kubanske gitarmusikken. Her smelter klassiske stiler, afro-kubansk jazz og rock sammen med son montunos; gamle yoruba-sanger, feelgood-rumbaer, funk-boleroer, new age-melodier og filmatiske stykker.

Ahmed Dickinson Cárdenas, utpekt som «en sann pioner» av Classic FM, er en av de fremste ambassadørene for cubansk klassisk gitar. Han har basen sin i London og herfra bygger han broer mellom Cubas kulturarv og dynamikken i Storbritannias klassiske verdensmusikkscene. Han har opptrådt på store internasjonale arenaer og festivaler, gitt ut prisvinnende innspillinger og samarbeidet med anerkjente komponister som Ñico Rojas.

Eduardo Martín er en av de mest innflytelsesrike nålevende gitarist-komponistene i Latin-Amerika. Han er utdannet ved Cubas Instituto Superior de Arte og gjennom sin omfattende karriere har han skapt verk for solo-, kammer- og orkestermusikk. Komposisjonene hans er fremført på alle fem kontinentene og forener karibiske rytmer med europeiske klassiske tradisjoner og moderne uttrykk. Han er en prisvinnende gitarist og komponist som har inspirert generasjoner av musikere gjennom undervisning, innspilling og kunstnerisk lederskap.

Resultatet av Dickinson Cárdenas og Martíns musikalske møte er mer enn en konsert, det er en sonisk reise der generasjoner møtes, tradisjoner utvikles, og der den kubanske identiteten resonnerer med den globale scenen.